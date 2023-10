19 Şurada Paylaş!







67- How to Lose a Guy in 10 Days (Bir Erkek 10 Günde Nasıl Kaybedilir?) - (2003) IMDB: 6.4 / 10 Benjamin, bütün hayatını kadınlar üzerine kuran ve sadece onlarla yaşayan bir çapkındır. Ancak o kadar çapkındır ki, bütün ilişkileri yalnızca birkaç gün devam edebilmektedir. Bir gün patronuyla bir iddiaya girer ve yeni ilişkisinin on günden daha uzun sürebileceğini savunur.

20 Şurada Paylaş!







66- Just Go with It (Hayatım Yalan) - (2011) IMDB: 6.4 / 10 Bir Fransız tiyatro oyunundan uyarlanan '69 tarihli Oscarlı 'Cactus Flower'ın bir yeniden uyarlaması olan 'Hayatım Yalan', kendisinden daha genç bir öğretmene âşık olan bir plastik cerrahın hikâyesini anlatır.