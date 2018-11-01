Diyetisyen Nesrin Eriş, 'Brezilya cevizinin doğal selenyum kaynağı olduğunu belirterek, birçok faydasının dışında karbonhidrat seviyesinin düşük olması nedeniyle sporcular tarafından tercih edildiğini söyledi.

BREZİLYA CEVİZİ TÜRKİYE'DE YENİ TANINIYOR

Diyetisyen Nesrin Eriş, selenyumun kaynağı olarak belirtilen Brezilya cevizi (BrazilNut) ile ilgili detaylı bilgi verdi. Eriş, Brezilya cevizinin Amazon bölgesine has muazzam büyüklükte 40 metrenin üzerinde uzunluğa sahip, 2 metre çapındaki ağaçlarda, özellikle Bolivya ve Peru'da yetiştirildiği söyleyerek, tüm dünyada bilinirliği artan Brezilya cevizinin Türkiye'de yeni tanındığını, sağlığa olan özel faydaları ile tüm doğal ürünlerden ve kuruyemişlerden ayrıştırdığını açıkladı.

Brezilya cevizi içeriğindeki vitamin, antioksidan ve mineralleriyle sağlık açısından çok önemli bir kuruyemiş olduğunu belirten Dyt. Eriş, "Ancak ürünü asıl özel ve eşsiz yapan, içeriğindeki selenyum miktarı. Bin gram Brezilya cevizinde yaklaşık 1917 mikrogram selenyum bulunuyor. Bu oran ile Brezilya cevizi, bu miktarda doğal selenyum kaynağı olan tek gıda ürünü. Brezilya cevizinde, kendinden sonra en yoğun selenyum kaynağı ürün olan istiridyenin 10 katı oranında, 3'üncü en yoğun selenyum kaynağı ürün olan ton balığının ise 20 katından daha fazla selenyum bulunuyor. Vücudun yeterli miktarda selenyum alması için günde 4-5 adet Brezilya cevizinin tüketilmesi yeterlidir" dedi.

"BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ KUVVETLENDİRİYOR, TİROİD BEZİNİN İYİ ÇALIŞMASINI SAĞLIYOR"

Selenyumun protein ve DNA sentezine katkıda bulunduğunu ifade eden Dyt. Eriş, "Selenyum vücutta bazı proteinlerin yapısına giriyor. Bunlar antioksidan özelliği olan proteinler ve hücreyi hasardan koruyorlar. Antioksidan özelliği olan selenyum bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor ve tiroid bezinin iyi çalışmasını sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Hamilelik sürecinde selenyumun çok önemli bir mineral olduğunun altını çizen Dyt. Eriş, "Ayrıca ülkemizde çok görülen tiroid rahatsızlıklarının temel kaynağı selenyum eksikliğidir. Brezilya cevizi, tiroid dengesizliği yaşayan hamileler ve Hashimoto hastaları için, ilaç takviyesiyle alacakları selenyumu, yeterli miktarda almalarını sağlayacak doğal tek alternatif besin" diye konuştu.

BREZİLYA CEVİZİ SPERM KALİTESİNİ ARTIRIYOR

Brezilya cevizinin diğer faydalarına da değinen Dyt. Eriş, açıklamasını şöyle sonlandırdı: "Kuruyemişler arasında en düşük karbonhidrat oranına sahip olan Brezilya cevizi, erkeklerde sperm kalitesini ve testosteron seviyesini, kadınlarda da doğurganlığı arttırıyor. Selenyumun yanında iyi bir protein kaynağı olan Brezilya cevizi, sporcular tarafından özellikle düşük karbonhidrat seviyesi nedeniyle oldukça tercih ediliyor. Son yıllarda yapılan araştırmalar, selenyumun başta kanser olmak üzere pek çok hastalığın önlenebilmesinde önemli bir rolü olduğunu ortaya koyuyor.

Ayrıca, birçok çiğ kuruyemiş gibi, Brezilya cevizinin de, glutensiz olduğu unutulmamalı. Kendisini ayrıştıran özellikleri sebebiyle Brezilya cevizi, atıştırmalık olarak değil 'süper gıda' kategorisinde. Yine Peru ve Bolivya'da yetişen, kinoa ve chia gibi ürünlerle beraber değerlendiriliyor".

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