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Brezilya'da skandal olay! Kadın yardımcı hakeme kafa attı

Brezilya futbolunda skandal bir olay yaşandı. Desportiva Teknik Direktörü Rafael Soriano, kadın yardımcı hakem Marcielly Netto'ya kafa attı

Brezilya'da skandal olay! Kadın yardımcı hakeme kafa attı

Brezilya alt liginde oynanan Nova Venecia - Desportiva maçında büyük bir skandala imza atıldı.

Konuk takım teknik direktörü Rafael Soriano, kadın yardımcı hakem Marcielly Netto'ya kafa attı.

Soriano'nun yardımcı hakeme şiddet uygulama sebebi ise yok artık dedirten cinsten.

İlk yarının erken bitirildiğini düşünen teknik adam, sahaya girdi.

Şiddetli itirazları sonrası sarı kart gören Soriano, sonrasında kadın yardımcı hakeme yöneldi.

Araya girenleri önemsemeyen Soriano, bir anda Netto'ya kafa attı.

Yaşananların ardından kırmızı kart gören teknik direktörün açıklamalarıysa oldukça ilginçti.

Hakeme saldırmadığını iddia eden Soriano, "İsterse karakola gidelim. Kadın olduğu için bunu kullanmak istiyor. Ona dava açacağım." dedi.

Desportiva kulübü olayın ardından teknik direktör Soriano'nun görevden alındığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Desportiva, kamuoyuna, özellikle kadınlara yönelik olmak üzere fiziksel, sözlü, ahlaki veya duygusal her türlü şiddeti reddettiğini bildirir" denildi.

Soriano, ayrıca 30 gün hak mahrumiyeti cezası da aldı.

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