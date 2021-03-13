Görülen duruşmada ise Jamie Spears, ünlü şarkıcının bazı mülkleri üzerindeki haklarını kaybetmişti. Jamie Spears, vasilik durumuna Bessemer Trust ile eşit bir şekilde devam edecek ve kızının hayatı üzerinde tek başına kontrol sahibi olamayacak.



ABD'de vasilik durumu kişinin kendi kararlarını veremeyeceği sonucuna ulaşıldığında görevlendirilen bir kişinin onun hayatında maddi ve tıbbi süreçleri kontrol etmesi anlamına geliyor.