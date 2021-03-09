"GİZLİ BİR PROJEYDİ"

Britney Spears'ın o sırada bizzat kendisini seçtiğini ve klipte oynaması istediğini belirten Sam Asghari, şunları söyledi:

Arkadaşım beni aradı ve 'Burada yer almana ihtiyacım var. İnan bana bunu istersin' dedi. Kimin çektiğini bilmiyordum. Gizli bir projeydi. Böylece arkadaşım sayesinde yer aldım ve her şey orada başladı.