Britney Spears'ın babası Jamie Spears hastaneye kaldırıldı
Britney Spears'ın vasilik davasıyla senelerce kavgalı olduğu babası Jamie Spears, ciddi bir enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı
ABD'li yıldız Britney Spears, babası Jamie Spears’ın kendisi üzerindeki vasiliğinin kaldırılması için verdiği yasal mücadeleyi 2021'de kazanmış ve bağımsızlığına kavuşmuştu.
Britney Spears'ın babası Jamie Spears, hastaneye kaldırıldı. Spears Ailesi'ne yakın bir kaynak, Jamie’nin aşırı derecede hasta olduğunu söyledi. Ayrıca Jamie’nin yakın zamanda alkolizm nedeniyle rehabilitasyona gittiği haberlerinin de yalan olduğunu belirtti.
"KÖLELİĞİN SONA ERMESİ" OLARAK NİTELENDİRMİŞTİ
Öte yandan Britney Spears'ın mal varlığı ve kararları, 2007'de geçirdiği psikolojik rahatsızlığın ardından babası Jamie Spears'ın kontrolüne geçmişti. Bu durumun sona erdirilmesi için mahkemeye başvuran ünlü şarkıcı, süreci "köleliğin sona ermesi" olarak nitelendiriyordu.
"ANNEM, GİZLİCE HAYATIMI MAHVETTİ!"
Annesinin, bu hikâyedeki gerçek kötü kişi olduğunu söyleyen Britney Spears, Babam bir vasilik düşünecek kadar akıllı değildi" ifadelerini kullanmıştı.
"Annem gizlice hayatımı mahvetti!" diyen Britney Spears, "Babam vasiliği 13 yıl önce başlatmış olabilir ama insanların bilmediği şey, ona bu fikri verenin annem olduğu" şeklinde konuştu.
#FREEBRITNEY KAMPANYASI
Britney Spears; kendisine ilaç verildiğini, zorla sahneye çıkmasının istendiğini ve çocuk sahibi olmasının engellendiğini öne sürmüştü.
Spears'ın avukatı Mathew Rosengart, vesayet boyunca müvekkilinin servetini yönetenlerin yaptıklarına dair soruşturmanın sürdüğünü söylemişti. Jamie Spears ise suçlamaları reddetmiş ve kızının durumunun kendisini kaygılandırdığını savunmuştu.
Şarkıcının hayranları ise #FreeBritney kampanyası başlatarak, Britney Spears'ın hayatı üzerinde söz söyleyebilme hakkına sahip olmasını talep etmişlerdi.
Yasal anlaşmazlık, bu yıl yayımlanan ve şarkıcının vesayeti konusundaki tartışmaları ele alan 'Framing Britney Spears' adlı belgeselle yeniden gündeme gelmişti.
Fotoğraflar: Avalon, AP, Mega