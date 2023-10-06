Britney Spears'ın babası Jamie Spears hastaneye kaldırıldı

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"ANNEM, GİZLİCE HAYATIMI MAHVETTİ!"

Annesinin, bu hikâyedeki gerçek kötü kişi olduğunu söyleyen Britney Spears, Babam bir vasilik düşünecek kadar akıllı değildi" ifadelerini kullanmıştı.

"Annem gizlice hayatımı mahvetti!" diyen Britney Spears, "Babam vasiliği 13 yıl önce başlatmış olabilir ama insanların bilmediği şey, ona bu fikri verenin annem olduğu" şeklinde konuştu.