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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Brooke Shields: 11 yaşındayken öpüşmeye zorlandım

Brooke Shields; hayatını konu alan belgeselde, kariyerinin ilk filmi 'Pretty Baby'yi (Güzel Bebek) çekerken henüz 11 yaşındayken rol arkadaşıyla öpüşmek zorunda kaldığını söyledi. Shields, "Çekimler sırasında rahatsızlığımı dile getirdim ancak yönetmen tarafından ciddiye alınmadım" dedi

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  • Brooke Shields itiraf etti: 11 yaşındayken öpüşmeye zorlandım - Son dakika magazin haberleri

    Brooke Shields, 1970 ve 1980’li yıllarda dünyanın en güzel kadınları arasında gösteriliyordu. Dönemin dergileri, okuyucularına sürekli olarak Shields’ın posterlerini, fotoğraflarını ve hakkındaki yeni haberleri servis ederdi.

    Dönemin ergen erkekleri, Brooke Shields’ın sevgilisi olmasını hayal ederken genç kızlar ise ona öykünürdü. Shields’ın aslında ne kadar zor bir hayatı olduğu, güzelliğinin ve şöhretinin pençesinde çoğu zaman ızdırap çektiği hakkında hazırlanan 'Pretty Baby: Brooke Shields' adlı belgeselle bir bir ortaya çıkıyor. Brooke Shields, belgeselde çocuk yaşlarında maruz kaldığı istismarlardan birini daha dile getirdi.
  • Brooke Shields itiraf etti: 11 yaşındayken öpüşmeye zorlandım - Son dakika magazin haberleri

    Brooke Shields, belgeselde 1978'de bir çocukken şöhret kendisine kazandıran 'Pretty Baby'de (Güzel Bebek) ilk öpüşmesinden bahsetti.
  • Brooke Shields itiraf etti: 11 yaşındayken öpüşmeye zorlandım - Son dakika magazin haberleri

    KEITH CARRADINE'I ÖPMEYE ZORLANMIŞ

    Brooke Shields, yönetmen koltuğunda Louis Malle'in oturduğu 'Pretty Baby' filmindeki senaryo gereği o dönem rol arkadaşı Keith Carradine'i öpmek zorunda kaldığını açıkladı. ABD'li oyuncu, annesi Teri Shields'ın sahneyi izlediği sırada Keith Carradine'ın kendisine "Biliyor musun? Bu sayılmaz. Bunların hepsi uydurma" diyerek güvence verdiğini belirtti.
  • Brooke Shields itiraf etti: 11 yaşındayken öpüşmeye zorlandım - Son dakika magazin haberleri

    "ÖNE ÇIKARMAK İSTEDİM"

    Belgeselin yönetmeni Lana Wilson, "Bu, öne çıkarmak istediğim bir an. Çünkü, çocuk Brooke oynadığı rolün farkında olsa bile, ben '29 yaşındaki bir adamı öpmek zorunda kalan 11 yaşında bir kız' diye düşünmeden edemiyorum" sözleriyle ifade etti.
  • Brooke Shields itiraf etti: 11 yaşındayken öpüşmeye zorlandım - Son dakika magazin haberleri

    "RAHATSIZLIĞINI DİLE GETİRDİ ANCAK YÖNETMEN TARAFINDAN CİDDİYE ALINMADI"

    Lana Wilson sözlerine, "Bu kaçınılmaz olsa da gerçek. Ve bunun etkisi de gerçek. 11 yaşındaki Brooke, bu anın çekimleri sırasında rahatsızlığını dile getirdi ancak yönetmen tarafından ciddiye alınmadı" diye devam etti.
  • Brooke Shields itiraf etti: 11 yaşındayken öpüşmeye zorlandım - Son dakika magazin haberleri

    "BU ÇOCUK İSTİSMARI, BENİM YAPMAMA İZİN VERİR MİYDİN?"

    Öte yandan Brooke Sihelds'ın 19 yaşındaki kızı Rowan, daha önce 'Pretty Baby' filmini izlemeyi reddedip olup biteni çocuk istismarı olarak nitelendirmişti. Sonra da annesine "Benim 11 yaşındayken bunu yapmama izin verir miydin?" sorusunu sormuştu.

    Brooke Shields'ın verdiği yanıt ise kesin bir "Hayır" olmuş ve bir anda omuzları düşmüştü. "Kızlarımla oturup onların karşısında annemi yargılamak çok zordu. Bana bu konuyu sorduklarında 'Aman Tanrım, bunu itiraf etmeliyim' düşüncesine kapıldım" diyen ünlü oyuncu, "Bu bir sanattı' diyebilirim ama annem, nasıl bunun doğru olduğunu düşündü bunu bilmiyorum" demişti.
  • Brooke Shields itiraf etti: 11 yaşındayken öpüşmeye zorlandım - Son dakika magazin haberleri

    "NELER OLDUĞUNU İLK KEZ ANLATIYORUM"

    Brooke Shields, röportajda kızlarını geçmiş hayatının hangi ayrıntıları konusunda önceden bilgilendirmediğini belirtmemişti. Ancak 'Pretty Baby: Brooke Shields' adlı belgeselde daha önce hiç anlatmadığı bir taciz olayına da değinmişti. Shields, hayatının bu kötü hatırasını anlatırken sözlerine, "Neler olduğunu ilk kez anlatıyorum" diyerek başlamıştı.
  • Brooke Shields itiraf etti: 11 yaşındayken öpüşmeye zorlandım - Son dakika magazin haberleri

    Brooke Shields, konuyla ilgili, "Yemek yedik. Ben bunun bir iş görüşmesi olduğunu sanıyordum. O kişiyle daha önce tanışmıştım ve bana karşı her zaman iyiydi" demişti. Ancak Shields'ın söylediğine göre iş toplantısı sandığı o akşam yemeği bir anda aniden şekil değiştirmişti. 

    Görüştüğü kişiye bir taksi çağırması gerektiğini söyleyen Brooke Shields, o kişinin de ona otele geri dönmelerini ve oradan bir taksi çağıracağını dile getirdiğini anlatmıştı. Brooke Shields, bunun üzerine onunla birlikte oteldeki odasına gittiğini söylemişti.
  • Brooke Shields itiraf etti: 11 yaşındayken öpüşmeye zorlandım - Son dakika magazin haberleri

    "ÇARESİZ BİR ŞEKİLDE NE YAPACAĞIMI DÜŞÜNÜYORDUM"

    "Telefona gitmek istemiyordum, orada oturmak istemiyordum. Çünkü orada kalmıyordum" diyen Brooke Shields, çaresiz bir şekilde ne yapacağını düşünürken odada bulduğu bir dürbünle pencereye yaklaştığını ve odadan görülen kumsal manzarasını izlemeye başladığını aktarmıştı.
  • Brooke Shields itiraf etti: 11 yaşındayken öpüşmeye zorlandım - Son dakika magazin haberleri

    "VÜCUDUMLA TÜM BAĞIM KOPMUŞ GİBİ HİSSETTİM"

    O sırada tacizci kişinin odaya girdiğini ifade eden Brooke Shields, "Kapı açıldı ve o kişi çıplak olarak içeri girdi. Dürbünü bıraktım, o kişi ise üzerime doğru geliyordu. Bana zor kullandı ve saldırdı. Ben ise o sırada donup, kaldım. O anlarda boğulmaktan ya da vurulmaktan korktum, bu yüzden de adama karşılık veremedim. Benim bir 'Hayır' demem yeterli olmalıydı. O anda aklımdan geçen tek düşünce hayatta kalmak ve o odadan çıkmaktı. Bana saldırdığında sanki vücudumla bütün bağım kopmuş gibi hissettim" demişti. 
  • Brooke Shields itiraf etti: 11 yaşındayken öpüşmeye zorlandım - Son dakika magazin haberleri

    HAYATINI KARARTAN O ADAMA MEKTUP YAZMIŞ

    Bu olayın ardından yıllarca terapi görmek zorunda olduğunu itiraf eden Brooke Shields, yaşadığı kâbus dolu günlere son vermek için son bir hamle yapmayı denediğini açıklamıştı. "Artık bu konuyu tam olarak kapatabilmek istedim" diyen oyuncu, terapistinin de önerisiyle olaydan birkaç yıl sonra kendisine tecavüz eden adama hitaben bir mektup kaleme aldığını ifade etmişti. Shields, bir tür yüzleşme gibi düşündüğü bu mektuba hiçbir zaman cevap alamadığını aktarmıştı.
  • Brooke Shields itiraf etti: 11 yaşındayken öpüşmeye zorlandım - Son dakika magazin haberleri

    Brooke Shields, yıllar sonra yaşadığı bu olayı ilk kez anlatsa da kendisine bu kötülüğü yapan adamın ismini açıklamadı.

    Fotoğraflar: AP, Reuters, Mega, Splash News

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