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Nicola Anne Peltz sessizliğini bozdu: Kalbim kırıldı!

Geçtiğimiz nisan ayında oğlu Brooklyn Beckham'ı oyuncu Nicola Anne Peltz ile evlendiren Victoria Beckham'ın, gelini ile arasında soğuk rüzgarlar estiği ileri sürülmüştü. Beckham ile Peltz, konuyla ilgili iddialar hakkında ilk kez konuştu

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  • Brooklyn Beckham ile Nicola Anne Peltz sessizliğini bozdu: Kalbim kırıldı! - Magazin haberleri

    İngiltere'nin en zengin ünlüleri arasında yer alan Victoria-David Beckham çiftinin oğlu Brooklyn Beckham (23), 2020'nin temmuz ayında oyuncu Nicola Anne Peltz (27) ile nişanlanarak, evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. İkili, geçtiğimiz nisan ayında Miami'de nikah masasına oturmuştu.
  • Brooklyn Beckham ile Nicola Anne Peltz sessizliğini bozdu: Kalbim kırıldı! - Magazin haberleri

    Evlendikten sonra eşiyle birlikte kayınpederi Nelson Peltz'in, Los Angeles'taki 11 milyon dolarlık malikanesinde yaşamaya başlayan Beckham, aynı zamanda ünlü oyuncunun soyadı 'Peltz'i kullanmaya başlamıştı.
  • Brooklyn Beckham ile Nicola Anne Peltz sessizliğini bozdu: Kalbim kırıldı! - Magazin haberleri

    İngiliz ve ABD basınında öne sürülenlere göre; David ve Victoria Beckham, oğullarının eşinin soyadını almasından memnun olmamış ve bunu da sosyal medyada düğünle ilgili paylaşımlarında sürekli oğullarının adını 'Brooklyn Beckham' şeklinde anarak belli etmişti.
  • Brooklyn Beckham ile Nicola Anne Peltz sessizliğini bozdu: Kalbim kırıldı! - Magazin haberleri

    "ARALARI BUZ GİBİ!"

    Page Six'in haberine göre; ailelere yakın bir kaynak, Nicola Peltz ile Victoria Beckham'ın arasının gerçekten "buz gibi" olduğunu ileri sürmüştü. Bu durumun özellikle de düğün hazırlıkları sırasında zirveye çıktığı iddia edilmişti.
  • Brooklyn Beckham ile Nicola Anne Peltz sessizliğini bozdu: Kalbim kırıldı! - Magazin haberleri

    "DÜĞÜN PLANLARINA KAYINVALİDESİNİ KARIŞTIRMADI"

    Aynı kaynak, Nicola Peltz'in Brooklyn Beckham ile düğününü planlarken kayınvalidesini hiç hesaba katmadığını, fikrini almadığını hatta onunla hiç konuşmadığını ileri sürmüştü. Kaynak, "Nicola, Victoria'nın düğün planlamasının bir parçası olmasını istemedi. Victoria'ya bu konuda hiçbir ipucu vermedi. Aralarındaki iletişim en alt düzeydeydi" diye konuşmuştu. Ayrıca Peltz'in düğününde kayınvalidesinin tasarlayacağı gelinliği giymek istemediği iddiaları ortaya atılmıştı.
  • Brooklyn Beckham ile Nicola Anne Peltz sessizliğini bozdu: Kalbim kırıldı! - Magazin haberleri

    AYLAR SONRA SESSİZLİĞİNİ BOZDU

    Brooklyn Beckham ile Nicola Anne Peltz, aylar sonra sessizliğini bozdu. Ünlü çift, Grazia USA ile yaptığı röportajda merak edilen konuya açıklık getirdi. 
  • Brooklyn Beckham ile Nicola Anne Peltz sessizliğini bozdu: Kalbim kırıldı! - Magazin haberleri

    "BENİMLE HİÇ BAĞLANTI KURMADI"

    Peltz, düğünde aslında gelinliğini Victoria Beckham'ın tasarlamasını planladıklarını ama sonra bunun gerçekleşmediğini söyledi. Nicola Anne Peltz, "Gelinliğin tasarımı konusunda iletişimdeydik ama birkaç gün geçti ve benimle hiç bağlantı kurmadı. Sonra Victoria, annemi aradı ve atölyesinin gelinliğimi hazırlayamayacağını söyledi" ifadelerini kullandı.
  • Brooklyn Beckham ile Nicola Anne Peltz sessizliğini bozdu: Kalbim kırıldı! - Magazin haberleri

    "ÇOK GÜZEL OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORDUM"

    Peltz, daha sonra sözlerini "Victoria'nın tasarladığı gelinliği giymeyi planlıyordum. Gerçekten de kayınvalidemin benim için yarattığı o gelinliği giyeceğim için çok heyecanlıydım. Çok güzel olacağını düşünüyordum" ifadeleriyle sürdürdü.
  • Brooklyn Beckham ile Nicola Anne Peltz sessizliğini bozdu: Kalbim kırıldı! - Magazin haberleri

    Victoria Beckham'ın gelinliği hazırlayamayacağını söylemesinden sonra annesi Claudia ve kendi stilisti ile iletişime geçtiğini belirten Nicola Peltz Beckham, "Maalesef kayınvalidem gelinliğimi hazırlayamadı. 'Peki bundan sonra ne olacak?' diye düşündüm" dedi.

    Ünlü oyuncu, gelinliğini daha sonra tasarımlarını sevdiği bir modaevinden seçtiğini ifade etti. 
  • Brooklyn Beckham ile Nicola Anne Peltz sessizliğini bozdu: Kalbim kırıldı! - Magazin haberleri

    OĞLUNUN DÜĞÜNÜNDE KENDİSİNİN TASARLADIĞI ELBİSEYİ GİYDİ

    Fakat düğünde başka bir ayrıntı da vardı. Victoria Beckham, oğlunun düğününde kendi tasarladığı bir elbiseyi giymişti. Aynı zamanda yakın arkadaşları Eva Longoria, Nadia Ferreria, Zanna Roberts Rassi ve küçük oğlu Romeo'nun o dönemdeki sevgilisi Mia Regan da tasarımı Beckham'a ait olan kıyafetlerle düğüne katılmıştı.
  • Brooklyn Beckham ile Nicola Anne Peltz sessizliğini bozdu: Kalbim kırıldı! - Magazin haberleri

    "BU SÖYLENTİLER KALBİMİ KIRDI"

    David ve Victoria Beckham'ın harika bir kayınvalide ve kayınpeder olduğunu ifade eden Nicola Anne Peltz "Benim asla Victoria'nın tasarımı olan bir elbiseyi giymek istemediğimin iddia edilmesi kalbimi kırdı" diye konuştu. Peltz, sonra da insanların böyle düşündüğünü ama bunun doğru olmadığını vurguladı.
  • Brooklyn Beckham ile Nicola Anne Peltz sessizliğini bozdu: Kalbim kırıldı! - Magazin haberleri

    "ÖNCELİĞİM KARIM!"

    Brooklyn Beckham ise bütün bu söylentiler hakkında ise şu ifadeleri kullandı:

    Dürüstçe söyleyebilirim ki karım benim birinci önceliğim. Ve ben onu üzgün görmeyi asla istemem. Biz yüzde 100 birbirimizin arkasındayız ve yolumuza böyle devam ediyoruz.
  • Brooklyn Beckham ile Nicola Anne Peltz sessizliğini bozdu: Kalbim kırıldı! - Magazin haberleri

    "BROOKLYN BÜYÜK BİR BASKI ALTINDA"

    Öte yandan bütün bunların ardından Nicola Anne Peltz, geçtiğimiz aylarda Beckham ailesini eleştirmişti. Peltz, Tatler Dergisi'ne verdiği röportajda eşinin kariyer seçiminde herkesi memnun etmek için üzerinde yoğun bir baskı hissettiğini söylemişti. Ünlü oyuncunun bu sözleri, isimlerini doğrudan söylemese de David ve Victoria Beckham çiftini hedef aldığı şeklinde yorumlanmıştı. Brooklyn Beckham, bir dönem çabaladığı fotoğrafçılık konusunda beklenen başarıyı yakalayamayınca gurmeliğe yönelmişti.
  • Brooklyn Beckham ile Nicola Anne Peltz sessizliğini bozdu: Kalbim kırıldı! - Magazin haberleri

    "BENİM BABAMDAN NASİHAT ALIYOR"

    Nicola Anne Peltz, aslında Brooklyn'in fotoğrafçılık yapmayı sevmediğini ve bunu kendisine söylediğini sözlerine eklemişti. Peltz, eşinin kariyer seçimi konusunda kendi babası milyarder iş insanı Nelson Peltz'ten tavsiye aldığını belirtmişti. Beckham ailesinin gelini bu konuda Brooklyn, babası Nelson Peltz'i arayıp da yaptığı işler hakkında ne düşündüğünü sorduğunda mutlu olduğunu belirtip "Onu babamdan bir şeyler öğrenirken seyretmeyi seviyorum" demişti.
  • Brooklyn Beckham ile Nicola Anne Peltz sessizliğini bozdu: Kalbim kırıldı! - Magazin haberleri

    MİLYONLUK MALİKANEDE NİKAH TÖRENİ

    Çiftin düğünü, gelinin ailesinin değerinin 76 milyon sterlin olduğu konuşulan Florida, Palm Springs'te bulunan malikanede yapılmıştı. Törenin maliyetinin 3 milyon sterlin civarında olduğu da ortaya atılan iddialar arasındaydı.

    İkilinin, nikah töreninin yayın haklarını Vogue Dergisi'ne sattığını bu yüzden de konukların sosyal medya paylaşımı yapmaması için sıkı önlemler alındığı da belirtilmişti.
  • Brooklyn Beckham ile Nicola Anne Peltz sessizliğini bozdu: Kalbim kırıldı! - Magazin haberleri

    EVLİLİK SÖZLEŞMESİ DE İMZALADILAR

    ABD ve İngiliz basınında yer alan iddialara göre; Anne Peltz'in, milyarder bir iş insanı olan babası Nelson Peltz, müstakbel damadına evlilik sözleşmesi imzalatmıştı. Bu sözleşme hem Brookly Beckham hem de Nicola Anne Peltz için bağlayıcı özellik taşıyordu.

    Müstakbel gelin ve damadın imzaladığı sözleşmeye göre; boşanmaları durumunda her ikisi de ailelerinden kaynaklanan servetten pay alamayacak.
  • Brooklyn Beckham ile Nicola Anne Peltz sessizliğini bozdu: Kalbim kırıldı! - Magazin haberleri

    ABD'NİN SAYILI ZENGİNLERİNDEN

    Her ikisinin ailesinin de sahip olduğu servete bakarsak; Beckham çiftinin toplam serveti 380 milyon sterlinken, Nicola Anne Peltz'in ailesinin serveti ise bunun neredeyse üç katı...

    Peltz ailesinin 1.3 milyar sterlin serveti bulunuyor. Beckham ailesine gelin gidecek olan Nicola Anne Peltz'in babası Nelson Peltz, ülkesinin sayılı zenginleri arasında yer alıyor. Peltz'in annesi ise eski bir model olan Claudia Heffner Peltz...

    Fotoğraflar: AP, Instagram, Reuters, Splash News.

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