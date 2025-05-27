Brooklyn Beckham’dan ailesine soğuk mesaj

Beckham ailesinde sular durulmuyor. Brooklyn Beckham, babası David Beckham’ın 50'nci yaş günü kutlamalarına katılmayarak ailesiyle arasındaki gerginliği yeniden gündeme taşıdı. Brooklyn Beckham, Instagram'da 9 Nisan 2022 evlendiği eşi Nicola Peltz ile yaptığı bir paylaşımla hem sevgisini ilan etti hem de bir anlamda yaşanan gerilimi orataya çıkardı. Paylaşımında, "Tüm dünyam. Seni sonsuza dek seveceğim. Her zaman seni seçeceğim bebeğim" ifadelerini kullanan Brooklyn'in bu sözleri, ailesiyle arasındaki soğukluğun açık bir göstergesi olarak yorumlandı.

Birleşik Krallık'ta yayımlanan Metro gazetesine konuşan bir kaynak, "Victoria, bu durumdan oldukça üzgün. Brooklyn son paylaşımıyla tarafını belli etti ve bu hem Victoria’yı hem de David’i kırdı" ifadelerini kullandı.

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Brooklyn’in bu paylaşımına ailesinden ilk yanıt küçük kardeşi Cruz Beckham’dan geldi. 20 yaşındaki Cruz, Instagram’da ailesiyle olan bir fotoğrafı paylaşıp, "Ailemi seviyorum. Anne ve baba, sizi her şeyden çok seviyorum. Her zaman bizim yanımızda oldunuz" notunu düştü. Bu paylaşım, Cruz’un ailesine destek verdiği şeklinde yorumlandı.