Bruce Willis'e ailesinden 69'uncu yaş kutlaması: Sen bir hediyesin

Önce afazi (konuşulanı anlama ve okuma - yazma gibi becerileri etkileyen hastalık), ardından demans (bunama) teşhisi konulması nedeniyle oyunculuğu bırakmak zorunda kalan ünlü yıldız Bruce Willis, 69 yaşına girdi. 'Zor Ölüm', 'Altıncı His' gibi yapımlarla hafızalara kazınan Willis'in yeni yaşını tüm aile üyeleri kutladı. Hatta dostane ilişkisini sürdürdüğü eski eşi Demi Moore da kutladı.

2000'de boşandığı 61 yaşındaki Demi Moore ile Rumer (35), Scout (32) ve Tallulah (30) adında üç kızı olan Willis'in şimdiki eşi 45 yaşındaki Emma Hemming'den de Mabel (11) ve Evelyn (9) adlarında kızları var. REKLAM

Demi Moore'un sosyal medyada paylaştığı fotoğraf... Bruce Willis ve eşi Emma Heming ile büyük bir aile olarak sık sık bir araya gelen Demi Moore, üç çocuğunun babasına sosyal medyadan "İyi ki doğdun Bruce Willis! Seni çok seviyoruz ve senin için minnettarız" diye seslendi.

Bruce Willis ile Emma Heming 2009'da evlendi "O GERÇEK BİR CENTİLMEN" Bruce Willis'in şimdiki eşi Ema Hemming ise; "Tıpkı sizin gibi, biz de ona tapıyoruz. Belki bilmediğiniz ama hayal edebileceğiniz şey, onun kollarına sarılmış olmanın bu koca dünyada en güvenli yer olduğu. O gerçek bir centilmen. Vereceği ve paylaşacağı çok fazla sevgisi var. İşte benim onun gerçek özünde gördüğüm bu. Çok saf ve her zaman çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Mutlu yıllar aşkım. Sen verilmeye devam eden bir hediyesin" ifadelerini kullandı. REKLAM

"EN İYİ BABASIN" En büyük kızı Rumer Willis ise babasının doğum gününü şu sözlerle kutladı: Senin tarafından sevilmek büyük bir hediye. Sen bu dünyanın en komik, en hassas, en çekici, yetenekli ve büyülü babasısın. Bu sabah, bu fotoğraflara baktığımda, bu hayatı birlikte geçirmeyi seçtiğimiz için şükran doluyum. Sen benim umudum olan en iyi babasın. Cömertliğin ve yüreğin için teşekkür ederim. Lou seni çok seviyor. İyi ki doğdun baba."

"BABAMI SEVDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER" REKLAM İkinci kızı Scout Willis de; "Çok şey değişmesine rağmen ne kadar az şey değişmiş. Babam en iyi arkadaşlarımdan biri. Onun sevgisini ve bizi her zaman sevdiği muazzam özgürlüğü seviyorum. Şefkatli, karamsar, güzel, ailesine olan sevgi derinliği sadece hissedilen, dile getirilmeyen bir adam. Kullandığım her kelime ne yazık ki yetersiz kalır" ifadesini kullandı. Scout Willis, babasının hayranlarına şu sözlerle seslendi: Babamı sevdiğiniz için teşekkür etmek istiyorum. Onun sizin için ne ifade ettiğiyle ilgili hikayelerinizi paylaştığınız için teşekkür ederim, sevginizi hissetmek büyük bir hediye. Mutlu mutlu yıllar."