Bruce Willis'i her hafta ziyaret eden eski eşi Demi Moore: Biz her zaman bir aile olacağız

Demi Moore, her ne kadar yıllar önce Bruce Willis ile ayrılmış olsa da üç çocuğunun babasıyla bir aile ilişkisi sürdürmeye devam ediyor.

62 yaşındaki Oscar adayı oyuncu, yeni röportajında, hastalığı nedeniyle sinemayı bırakan ve gözlerden uzak yaşayan eski eşi Willis'in, kendisinin ve ailesinin hayatında nasıl önemli bir rol oynadığını anlattı.