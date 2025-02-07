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        Haberler Dünyadan Bruce Willis'i her hafta ziyaret eden eski eşi Demi Moore: Biz her zaman bir aile olacağız - magazin haberleri

        Bruce Willis'i her hafta ziyaret eden eski eşi Demi Moore: Biz her zaman bir aile olacağız

        Demi Moore, hastalığı nedeniyle sinemayı bırakan ve gözlerden uzak bir hayat yaşayan eski eşi Bruce Willis'i her hafta ziyaret ettiğini anlattı. Willis'ten üç kızı olan Moore, şimdiki eşi Emma Heming ile evliliğinden iki kızı daha olan Willis ile her zaman bir aile olacaklarını söyledi: Umarım bu, başkalarının da işleri yürütmenin farklı bir yolu olduğunu görmesini teşvik eder

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2025 - 11:31 Güncelleme: 07.02.2025 - 11:31
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        Demi Moore, her ne kadar yıllar önce Bruce Willis ile ayrılmış olsa da üç çocuğunun babasıyla bir aile ilişkisi sürdürmeye devam ediyor.

        62 yaşındaki Oscar adayı oyuncu, yeni röportajında, hastalığı nedeniyle sinemayı bırakan ve gözlerden uzak yaşayan eski eşi Willis'in, kendisinin ve ailesinin hayatında nasıl önemli bir rol oynadığını anlattı.

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        Demi Moore, kızları; Rumer (36), Scout (33) ve Tallulah'a (30) destek olmak için her hafta Bruce Willis'i ziyaret ettiğini söyledi.

        Variety'ye konuşan Demi Moore; “Biz her zaman bir aile olacağız ancak farklı bir biçimde. Benim için hiçbir zaman bir soru işareti uyandırmadı. Ben onu ziyaret ediyorum, çünkü sevdiğiniz insanlar için yaptığınız şey budur" dedi.

        “Umarım bu, başkalarının da işleri yürütmenin farklı bir yolu olduğunu görmesini teşvik eder. Boşandıktan sonra da hayat sürüyor" diyen Demi Moore; "Sevgiyle birlikte ebeveyn olmanın bir yolu var” ifadesini kullandı.

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        Bruce Willis'in ailesi, ünlü oyuncunun afazi (söz yitimi) hastalığına yakalandığını, ardından demans (bunama) teşhisi aldığını 2023'ün başlarında açıklamıştı.

        Bruce Willis, konuşma, anlama gibi becerilerini etkileyen 'afazi' ve ardından demans (bunama) teşhisi konulmasından sonra şimdiki eşi Emma Heming ve onunla evliliğinden olan iki kızıyla kameralardan uzak bir hayat yaşıyor.

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        Bruce Willis ile 61 yaşındaki eski eşi Demi Moore'un 13 yıllık evliliği 2000'de bitti. Willis, 2009'da şu anda 46 yaşında olan Emma Heming ile evlendi ve bu birliktelikten Mabel Ray (12) ve Evelyn (10) adında iki kızı daha oldu.

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        Aralık 2024'te Emma Heming, birlikteliklerinin 17'nci yılını kutlarken; "17 yılımız. Yıl dönümleri eskiden heyecan getirirdi, şimdi ise dürüst olmak gerekirse tüm duyguları harekete geçiriyor. Kalbimde bir ağırlık ve içimde bir hüzün oluşturuyor" demişti.

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        Eski eşi Demi Moore ile Willis'in şimdiki eşi Emma Heming'in iyi bir ilişkisi var. Eski ve yeni eşler, tüm çocuklarıyla sık sık bir araya geliyor.

        #Demi Moore
        #Bruce Willis
        #Emma Heming
        #boşanma
        #hastalık
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