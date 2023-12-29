Bruce Willis'in eşi Emma Heming Willis'e "Reklam yapma" tepkisi

1985'te yayımlanmaya başlanan 'Mavi Ay' (Moonlighting) isimli TV dizisiyle ünlenen Hollywood yıldızı Bruce Willis'e beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma -yazma gibi becerileri etkileyen afazi (söz yitimi) teşhisi konulmuştu. Hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakan usta aktörün hastalığı frontotemporal demans olarak güncellenmişti.

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SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Bruce Willis ile yıllar önce bir bahçede çekilen fotoğraflarını yayımlayan Emma Heming, gönderisinde "Bu özel adamla 16 yıl... Ona olan sevgim ve hayranlığım büyüyor" ifadelerine yer verdi.

Burce Willis'in 2009'da dünyaevine girdiği ve iki çocuğunun annesi Emma Heming, eşinin rahatsızlığı nedeniyle gününün çoğunu ünlü oyuncuyla ilgilenerek geçirdi. Birçok kişi; "Bruce ne kadar şanslı bir insan" yorumu yaptı.