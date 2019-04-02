Brütten nete maaş nasıl hesaplanır?

Çalışanların aldıkları maaşlar, brüt maaş ve net maaş olarak iki farklı kategori üzerinden dikkat alınıyor. Brüt maaş, çalışanın kesintiler dahil aldığı ücrettir. Net maaş ise çalışanın kesintiler çıkarıldıktan sonra eline geçen paradır.
Haberimizde brüt maaştan yapılan kesintileri ve AGİ hesaplama tablosuyla birlikte net maaş hesaplamanızı yapabilirsiniz.
ÇIPLAK ÜCRET NEDİR?
Günlük ücretin 30 gün ile çarpılmasıyla çıplak ücret bulunur. Haftalık ve yıllık izinler için hiçbir kesinti yapılmaz. Bu nedenle aldığınız net maaşı 30 güne bölerek günlük maaşınızı öğrenebilirsiniz. Alacağınız brüt maaştan yapılan kesintiler sonucu net maaşınız belli olur. Net maaşınıza Asgari Geçim İndirimi (AGİ) eklenir ve elinize geçecek para belli olur.
BRÜTTEN NETE MAAŞ HESAPLAMA
Net maaşınız, brüt maaşınızdan yapılan kesintiler sonucu elinize geçecek olan paradır. Brüt maaştan net maaş hesaplaması yapmak istiyorsanız şunları dikkate almalısınız:
- SGK İşçi primi
- İşsizlik primi
- Damga Vergisi
- Gelir Vergisi
MAAŞ HESAPLAMA FORMÜLLERİ
Günlük maaş formülü: Net maaş / 30 = Günlük maaş
Brüt maaşın formülü: Net Maaş + (SGK İşçi Primi+İşsizlik Primi) + Gelir Vergisi + Damga Vergisi
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TABLOSU 2019
Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 2019 ücretleri şu şekildedir:
Bekar: 191.85 TL
Evli eşi çalışmayan: 230,22 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu: 259,00 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu: 287,75 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu: 326,15 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu: 326,15 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu: 326,15 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu: 220,63 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu: 249,41 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu: 287, 78 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu: 306, 96 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu: 326,15 TL
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