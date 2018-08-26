Bu acının tarifi yok

Ramiz Kaan Oktar'ın haberine göre merkez Adapazarı ilçesi Camili Mahallesi'nde yaşayan Kalın Ailesi, taşınmak için evlerindeki eşyaları topluyordu. Bu sırada 2 çocuklu ailenin 1.5 yaşındaki kızı Elif Sare, oyuncak sandalyesinin üzerine çıktı. Dengesini kaybeden çocuk 4. kattaki evin penceresinden beton zemine düştü. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırılan minik Elif Sare, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Aile kızlarının ölümüyle büyük acı yaşadı ve sinir krizi geçirdi. Elif Sare, bugün Adapazarı ilçesi Maltepe Mahallesi Aksu Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Acılı baba Ufuk Kalın, "Kendi oyuncak sandalyesini alıp cam kenarına çıkıyor, sonra dengesini kaybederek oradan düşüyor. Evden taşınacaktık, her şey toplanmıştı" dedi. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ