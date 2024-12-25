CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TÜRK-İş'i ziyaret etti. Özel ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Türkiye'deki tüm emekçiler için söylüyorum. Sendikaların iyisi olur kötüsü olur ama en kötü sendika sendikasızlıktan iyidir. Örgütlü işçinin karşısında kimse duramaz" ifadelerini kullandı.

Özel konuşmasını şöyle sürdürdü: "2025 yılında bu asgari ücretle geçim olmaz seçim olur. Bir kez daha herkese şunu söylüyorum. Hepimize geçmiş olsun. Bu bir felaket. Ama bundan yılgınlığa kapılmayacağız. Mücadele edeceğiz ve mücadelenin sonunda önemli kazanımlar elde edeceğiz. En önemli kazanım da bu işçi düşmanı hükümetin artık hızla milletin gönlünden ve gözünden düşmüş olmasıdır. Yapılacak ilk seçimde de iktidardan düşeceklerdir."