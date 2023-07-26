Sertab Erener: Bugün benim için yeni bir heyecan Sertab Erener, Maximum Uniq Açıkhava'da konser verdi. Erener, "31 yıldır her yerde şarkı söyledim. Çıkmadığım sahne kalmadı. Burada ilk kez sizlerle buluşuyorum. Bugün benim için yeni bir heyecan oldu" dedi

Habertürk Giriş: 26.07.2023 - 08:30 Güncelleme: 26.07.2023 - 08:30 facebook

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