Müslüman aleminin bayramı olarak nitelendirilen Cuma gününün gelişiyle birlikte "Cuma namazı saat kaçta kılınacak?" araştırmaları hız kazandı. Bu mübarek günde camide cemaatle namaz kılmak isteyen binlerce Müslüman il il Cuma namaz saatini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan namaz vakitleri takvimi ile 81 il Cuma namazı saatleri netlik kazandı. İşte, 26 Ağustos 2022 İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve 81 il için Cuma saati...