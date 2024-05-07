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        Haberler Gündem Bugün hava nasıl olacak? 7 Mayıs Salı MGM ile son hava durumu tahminleri

        Bugün hava nasıl olacak? 7 Mayıs Salı hava durumu tahminleri

        Mayıs ayının gelişiyle birlikte ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyretmeye başladı. Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Akdeniz'in doğusu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. İşte 7 Mayıs Salı bugün hava nasıl olacak sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2024 - 01:43 Güncelleme: 07.05.2024 - 01:43
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        Bugün hava nasıl olacak sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Ordu ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 7 Mayıs Salı MGM ile son hava durumu tahminleri...

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        BUGÜN (7 MAYIS SALI) İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

        Bugün İstanbul az bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 11 ile 20 derece arasında değişecek.

        Ankara da aynı şekilde az bulutlu ve güneşli. Ancak sabah saatlerinde Başkent'te hava 5 dereceye kadar düşecek soğuğu ile üşütecek. Öğlen saatlerinde ise sıcaklıklar 20 dereceyi bulacak.

        İzmir de güneşli olacak. 26 dereceye kadar çıkan hava bugün İzmirlilere keyif verecek.

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        BUGÜN(7 MAYIS SALI) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

        Türkiye, geçen haftaki mevsim tablosunu devam ettiriyor; bugün Türkiye 'nin bir kısmı güneşli bir kısmı ise yağmurlu. Ancak Mayıs ayı yavaş yavaş galip geliyor; Salı günü ülke genelinde güneşli havalar ağır basıyor.

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