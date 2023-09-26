Bugün Mevlid Kandili mi? Mevlid Kandili Miladi ve Hicri Takvim tarihi
Bugün Mevlid Kandili mi? Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte, sosyal medyadaki kandil paylaşımlarını veya sevdiklerinden gelen kandil mesajlarını görenler bu sorunun cevabını araştırıyor. Peki, Mevlid Kandili bugün mü? Bugün hangi kandil var? İşte emrak edilen soruların cevabı...
Bugün kandil mi? Bugün Mevlit Kandili mi? Sabah saatlerinde pastane önlerinde kandil simitlerini görenler, sevdiklerinden kandil mesajı alanlar ve sosyal medyadaki kandil paylaşımlarına denk gelenler bu soruların cevabını araştırıyor. Peki, Mevlit Kandili bugün mü, ne zaman? İşte merak edilen soruların cevabı...
BUGÜN MEVLİD KANDİLİ Mİ?
2023 yılı dini takvime göre Mevlid Kandili Salı gününü yani bugünü Çarşamba gününe bağlayan gece idrak edilecek..Mevlid Kandili bu sene 26 Eylül 2023 Salı günü yani bugün idrak edilecek.
MEVLİD KANDİLİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?
Mevlid Kandili ya da Veladet Kandili, İslam dininin peygamberi olan Muhammed bin Abdullah'ın doğum gecesi ve aynı zamanda Hicrî Rebiülevvel ayının Onikinci gecesidir. İslam Nebisi Ashab-ı Kiram, Emevîler ve Abbâsîler dönemlerinde herhangi bir kutlama örneğine rastlanmayan Rebiulevvel ayının Onikinci gecesi olan Mevlid kandili, ilk defa hicretten yaklaşık üç yüz elli yıl kadar sonra Mısır'da, Şii Fâtımî Devleti döneminde kutlanmaya başlamıştır.
Mevlid, "doğum zamanı" demektir. Kuranı kerimde yer almamaktadır. İslam'da Muhammed'in doğum günü farklı mezheplerde kutlanır. Sünniler Rebiülevvel ayının Onbirinci gecesini Onikinci'ye bağlayan geceyi (25-26 Nisan 571 Miladi tarihine Muhammed'in doğum gününe rastlaması nedeniyle mevlid kutlanır ), Şiiler ise 17. günü Mevlid günü ve 17'ye dönen geceyi de Mevlid Gecesi olarak adlandırırlar. Bu iki tarih arasındaki haftayı da Kutlu Doğum Haftası olarak ilan etmişlerdir
Kandil geceleri İslam'ın ilk zamanlarında var olan bir âdet olmayıp, hicrî 3. asırdan itibaren kutlanmaya başlanmıştır. Türkiye'de Osmanlı Devleti padişahı II. Selim'den itibaren bu kutlama gün ve gecelerinde, minarelerde kandil yakılmasıyla birlikte kandil adını almıştır. Kadir gecesinden başka kandil gecesi kuranı kerimde yer almaz.