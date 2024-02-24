Bugün kandil mi? İşte 2024 dini günler takvimi
Kandiller, İslam inancında önemli bir yere sahip olan özel günlerdir. Bu günler, Müslümanlar için manevi bir fırsat sunar ve çeşitli ibadetlerle değerlendirilir. 2024 yılında Regaip ve Miraç olmak üzere iki kandili geride bıraktık. Şimdi ise sıra Berat Kandili'ne geldi. Peki, Berat Kandili bugün mü? İşte, merak edilenler...
Kandiller, İslam alemi için oldukça büyük önem taşır. Bu özel günlerde dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar namaz kılarak, oruç tutarak, dua ederek; hem tövbe ederler hem de Allah'ı anarlar. Peki, bugün kandil mi? Berat Kandili bugün mü? İşte, detaylar...
BERAT KANDİLİ BUGÜN MÜ?
İslam takvimine göre Recep ayının 14. gününe denk gelen Berat Kandili bugün yani 24 Şubat Cumartesi günü idrak ediliyor.
BERAT KANDİLİ İBADETLERİ
Kur'an-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, uygun mekânlarda Kur'an ziyafetleri verilmeli, Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli. Hz. Muhammed' (s.a.s) salât ve selâmlar getirilmeli, kendisinin şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli. İşte, Berat Kandili ibadetleri...
1- Gündüzünde oruç tutmak
2- Kaza namazı ve Nafile namaz kılmak
3- Kur'an-ı Kerim okumak
4- Tevbe istiğfar etmek
5- Salavat getirmek
6- Allah'ı çokça zikretmek
2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı
5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi
9 Nisan Salı: Arefe
10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)
11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)
12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)
15 Haziran Cumartesi: Arefe
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)
7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı
16 Temmuz Salı: Aşure Günü
14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili