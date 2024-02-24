Kandiller, İslam alemi için oldukça büyük önem taşır. Bu özel günlerde dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar namaz kılarak, oruç tutarak, dua ederek; hem tövbe ederler hem de Allah'ı anarlar. Peki, bugün kandil mi? Berat Kandili bugün mü? İşte, detaylar...