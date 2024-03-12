Bülent Ersoy kimdir, kaç yaşında? Bülent Ersoy'un hayatı ve biyografisi

Müzik dünyasındaki başarılarının yanı sıra tiyatro ve sinema alanında da yaptığı çalışmalarla adından söz ettirmeyi başarmıştır. Müzik hayatına küçük yaşlarda aldığı özel derslerle başlayan Ersoy sahneye ilk adımını 1970 yılında atmıştır. Bülent Ersoy kaç yaşında, Bülent Ersoy kimdir, Bülent Ersoy nereli, Bülent Ersoy hayatı ile ilgili merak edilen detaylı bilgilere yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.

Bülent Ersoy Kaç Yaşında?

9 Haziran 1952 tarihinde, İstanbul'da doğan Bülent Ersoy, 71 yaşındadır.

Bülent Ersoy Kimdir?

9 Haziran 1952 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Ersoy'un annesi Necla Poyraz; babası ise Fikret Erkoç'tur. Babası bankacıydı. Dedesi ise Garanti Bankası'nın ortakları arasında yer almaktaydı.

REKLAM

Ailesi Ersoy'un bankacı olmasını istiyordu. Bu nedenle de lise eğitimi alması için Kadıköy Ticaret Lisesine yazdırıldı. Ancak Ersoy, bankacılıktan ziyade Türk Sanat Müziği'ne ilgi duyuyordu. Tam da bu dönemde özel müzik dersleri almaya başladı ve sesinin ne kadar güçlü olduğunu hissettirdi.

Lise öğrenimini tamamladıktan sonra Melahat Pars, Rıdvan Aytan gibi hocalardan özel dersler aldı. İstanbul Devlet Konservatuarını bitirdi. 1970 senesinde, Sunar Konser Bürosu-Fikret Torun tarafından düzenlenen ses yarışmasına katılarak, bu yarışmada birinciliği kazandı.

Yarışmada birinci oldu ve bin lira para ödülünü kazandı. Ardından bu gazinoda üç ay kadar assolist olarak çalışma şansını yakaladı. Böylelikle sahneye ilk adımını Üsküdar’da bir aile gazinosunda atmış oldu.

Bülent Ersoy Nereli?

Bülent Ersoy, 9 Haziran 1952 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

Bülent Ersoy Hayatı

1952-1981: Erken Yaşam

9 Haziran 1952 tarihinde, İstanbul'da doğdu. Sanat hayatına özel müzik dersleri alarak başladı. Çok küçük yaşlardan itibaren müzikle ilgilenmeye başlayan Bülent Ersoy, İstanbul Konservatuvarına 2 ay devam etmiştir. Hocası Süheylâ Altmışdört Bülent Ersoy'un konservatuvara 2 ay devam ettiğini ve sonra bıraktığını açıkladı. Eğitimi süresince Melahat Pars ve Rıdvan Aytan gibi üstatlardan özel dersler almıştır. Konservatuvardan mezun olduğunda, aldığı akademik terbiye vasıtasıyla müzikal tecrübelerini geliştirme fırsatı bulmuş ve 1970 yılında Fıstıkağacı, Üsküdar'da, bugün Oya Düğün Salonu olarak bilinen, dönemin ilk aile gazinolarından birisi olan[kaynak belirtilmeli] Özlem Aile Gazinosu'nda sahneye ilk adımını atmıştır. Sunar Konser Bürosu-Fikret Torun tarafından düzenlenen ses yarışmasına katılarak bu yarışmada birinciliği kazanmış ve 1000 lira para ödülü almıştır. Akabinde bu gazinoda üç ay kadar assolist olarak çalışmış, 1971 yılında ilk 45'liği Lüzûm Kalmadı-Neye Yarar Gelişin, Saner Plak'tan çıktı. Sanatçı bu 45'liğinde söz ve müziği Muzaffer Özpınar'a ait "Lüzûm Kalmadı" ve "Neye Yarar Gelişin" adlı eserleri seslendirmiştir.

REKLAM

1974-1979: İlk Sahne Deneyimi

1974'te Maksim Gazinosu'nda sahneye çıkmıştır. Çıkardığı klasik uzunçalar "Tuti-i Mucizeyi Guyem Ne Dersem Lâf Değil" adlı plakla rekor satış elde etti.[kaynak belirtilmeli] Maksim Gazinosu'nun sahibi Fahrettin Aslan, Bülent Ersoy'u assolist olarak çıkarmaya karar verdi. Ancak kimliğindeki soy ismi Erkoç olan sanatçının soyadı Müjdat Gezen tarafından Ersoy olarak değiştirilmiştir.

Bülent Ersoy, Müzeyyen Senar'ın temsilcisi olarak başladığı sanat hayatında, akademik sanat kariyerinin de yüksek olması ve aldığı eğitiminde getirileriyle olağanüstü bir yorumcu ve büyük bir tavrın sancaktarı oldu. "Baharı Bekleyen Kumrular Gibi", "Dert Çekmeye Gidiyorum" gibi her okuduğu şarkıyla grafiği sürekli yukarı tırmandı. O yıllarda TRT için birçok klasik Türk müziği şarkısı seslendirmiştir. Yetmişli yıllarda; o dönemdeki müzik piyasasında pop, arabesk ve fantezi gibi ticari şarkılar revaçta olmasına karşın bir albümünde ismini verdiği Itrî'nin "Tut-î Mucize-I Gûyem gibi eserlerden oluşan koyu klasik bir uzunçalar yaptı. Bu ilk uzunçalar çalışması müzik piyasasında satış rekoru kırdı.

REKLAM

1980-1989: Yasaklı Dönemi

Bülent Ersoy, 80'li yıllarda Beddua, İtirazım Var, Yüz Karası, Düşkünüm Sana, Mahşeri Yaşıyorum, Yaranamadım gibi dönemin popüler müzik türü olan Arabesk müzik tarzında albümler yaparak o dönemin ruhunu yansıtan şarkıları başarıyla seslendirir. Yüksek satış grafikleri yakalayan Ersoy, Beddua, Yüz Karası gibi aynı adlı sinema filmlerinde de rol alır.

Ağustos 1980'de İzmir Fuarı'nda seyircilerden gelen tezahürat sonrası göğüslerini açınca İzmir Cumhuriyet Savcılığı, hakkında soruşturma açtı. Eylül 1980'de Kordon'daki evinde bir hâkime hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanarak Buca Cezaevi'nde tutuklu kaldı. 12 Eylül darbesi sonrası Haziran 1981'de dönemin İçişleri Bakanı Selahattin Çetiner tarafından çıkartılan kanunla beraber transseksüel sanatçılarla birlikte sahne yasağı aldı. Yasağı 8 Ocak 1988 tarihinde kaldırıldı.

REKLAM

14 Nisan 1981'de Londra'da geçirdiği cinsiyet değiştirme ameliyatıyla kadın oldu ancak Türkiye cinsiyet değişikliğini tanımıyordu. 1983'te Danıştay, Bülent Ersoy'un "hukuken erkek olduğuna ve gazinolarda ancak erkek kıyafeti ile sahneye çıkabileceğine" karar verdi. 'Pembe nüfus kâğıdı' alması yıllar sonra, sahne yasağını da kaldıran dönemin başbakanı Turgut Özal'ın öncülüğünde 1988'de çıkartılan, cinsiyet değiştirmeye izin veren kanun sayesinde oldu.

Bülent Ersoy sahne yasağı olduğu dönemde Avrupa da gurbetçilerin yoğun yaşadığı Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa gibi ülkelerde İbrahim Tatlıses, Ferdi Tayfur, Gülden Karaböcek, Müslüm Gürses, Mahmut Tuncer, Mehmet Ali Erbil gibi sanatçıların yer aldığı geniş bir kadroyla konserler verdi. Bu konserlerin bir kısmı Türkiye de Gurbet Kervanı konserleri adı altında video olarak yayınlandı. Bülent Ersoy, 1988 yılında sahne yasağının kaldırılmasının ardından Ali Sami Yen Stadı, İnönü Stadı ve Abdi İpekçi Spor Salonu'nda 'Hasret Konserleri' adı altında ücretsiz halk konserleri verdi. 1988, 1989 ve 90'lı yılların başlarında İstanbul Gülhane Parkı'nda geniş katılımların olduğu halk konserleri veren sanatçı izleyicilerden büyük ilgi gördü.

1990 Ve Sonrası

Bülent Ersoy yasaklı olduğu yıllarda çeşitli Avrupa ülkelerinden vatandaşlık teklifi aldı. 1989 yılında Adana'da verdiği bir konser sırasında bir seyirciden gelen "Çırpınırdı Karadeniz" adlı isteği okumadığı için kurşunlanarak bir böbreğini kaybetti. 2011 yılında Aşktan Sabıkalı albümünü çıkartan sanatçı, hâlen çeşitli konserler vermektedir. Popstar Alaturka adlı şarkı yarışmasında jüri üyeliği yapmıştır.

REKLAM

Yurt içinde ve yurt dışında yüzlerce konser veren, Avustralya'da verdiği konseri için ismini taşıyan ayrıca albüm yayınlayan Bülent Ersoy, Düşkünüm Sana, Yaşamak İstiyorum, Biz Ayrılamayız ve Ablan Kurban Olsun Sana gibi satış grafiği yüksek albümlere imza attı. 1995 tarihini taşıyan "Benim Dünya Güzellerim", "S Müzik" etiketiyle çıkan ilk albümü oldu. Selçuk Tekay'ın müzik yönetmenliğini, Özkan Turgay'ın aranjörlüğünü yaptığı albümde on şarkı seslendirdi. Yine aynı yıl makam ve usulüne uygun olarak "Alaturka 95" adında bir albüm yaparak Klasik Türk müziği'ne katkıda bulunmuştur. Muzaffer Özpınar'ın yönetmenliğini yaptığı albümde Hacı Arif Bey, Münir Nurettin Selçuk, Kemani Serkis Efendi gibi birçok müzisyenin eserlerini yeniden yorumlamıştır. On dört eserin yer aldığı çalışmada; "Aziz İstanbul", "Dönülmez Akşamın Ufkundayız", "Nerelerde Kaldın Ey Servi Nazım" gibi klasik eserlerin yanında "Alıverin Bağlamamı Çalayım" ve "Karam" adlı iki de anonim türküye de yer vermiştir.

Bülent Ersoy, bir sonraki çalışmasını 1997 yılında yayınlamış, Maazallah ismini taşıyan albüm, piyasaya sürülmeden yankı uyandırmıştır. Albümün hazırlık aşamasında Halil Karaduman ve Osman İşmen'le çalışan sanatçı, popüler şarkılardan ve anonim türkülerden oluşan bir repertuvar seslendirdi. Albüme ismini veren "Maazallah" adlı şarkısının video klibi ise büyük ses getirdi. Bülent Ersoy'un bir sonraki albümü ise 2002'de çıkardığı Canımsın albümü olmuştur. 2011 yılında Aşktan Sabıkalı albümünü müzikseverlerin beğenesine sunan Bülent Ersoy, bu albümünde söz ve müziği Tarkan imzalı Bir Ben Bir Allah Biliyor parçasını Tarkan ile birlikte seslendirdi. Bülent Ersoy gazinoların kapanmasıyla birlikte 2000'li yıllarda uzunca bir süre Günay Restaurant'ta sahne almıştır. Bülent Ersoy son büyük konserini Selami Şahin ile birlikte, 27 Ağustos 2019 da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda vermiştir.

REKLAM

Bülent Ersoy, 16 Aralık 2023 tarihinde Safiye Soyman ve Banu Alkan ile birlikte YouTube’da yayınlanan 'Dünya Güzellerim Masada' isimli programda yer almaya başladı. Haftada 3 bölüm yayınlanan programda sanatçı, müzik ve özel hayatı hakkında ve de gündemle ilgili açıklamalar yapmaktadır.

Bülent Ersoy'un Albümleri

1973: Ah Tut-i Mucize Guyem

1975: Şöhretler

1975: Konser 1

1976: Toprak Alsın Muradımı

1976: Bir Tanrıyı Bir de Beni

1976: Konser 2

1977: Konser 3

1978: Orkide 1

1978: Ölmeyen Şarkılar

1979: Orkide 2

1979: Meyhaneci

1980: Dolmamış Çilem

1980: Beddua

1981: Mahşeri Yaşıyorum

1981: Yüz Karası

1983: Ak Güvercin

1983: Ne Duamsın Ne De Bedduam

1984: Düşkünüm Sana

1985: Yaşamak İstiyorum

1986: Anılardan Bir Demet

1987: Avustralya Konseri

1987: Suskun Dünyam

1988: Biz Ayrılamayız

1989: İstiyorum

1989: Seçmeler

1989: Bizim Hikâyemiz

1990: Öptüm

1991: Bir Sen Bir de Ben

1992: Ablan Kurban Olsun Sana

1993: Türk Sanat Müziği Konseri 1

1993: Türk Sanat Müziği Konseri 2

1993: Türk Sanat Müziği Konseri 3

1993: Türk Sanat Müziği Konseri 4

REKLAM

1993: Şiirlerle Şarkılarla

1993: Sefam Olsun

1994: Akıllı Ol

1995: Alaturka 1995

1995: Benim Dünya Güzellerim

1997: Maazallah

2000: Alaturka 2000

2002: Canımsın

2011: Aşktan Sabıkalı