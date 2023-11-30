Bülent Şakrak: Ceyda Düvenci ile iyiyiz

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"HAYATIN İÇİNDE HEPSİ VAR"



Bülent Şakrak, konuyla ilgili, "Her şey yolunda. Ölüm var, doğum var, boşanma var... Hayatın içinde hepsi var. Çok fazla konuşmaya gerek yok. Her şey yolunda" dedi.