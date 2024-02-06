Bülent Şakrak: Her işi Cem Yılmaz'a danışırım
Bülent Şakrak, Cem Yılmaz ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Şakrak, "Cem Yılmaz çok sevdiğim bir ağabeyim, bu ülkenin yetiştirdiği çok önemli bir insan. Her işte danıştığım, akıl aldığım çok sevdiğim biri" ifadelerini kullandı
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Bülent Şakrak, epilepsi hastalarının toplumda karşılaştıkları ön yargıları yıkmayı hedefleyen 'Epilepsi İçin Bak' adlı farkındalık kampanyasının gönüllü elçisi oldu. Şakrak, 12 Şubat Dünya Epilepsi Günü kapsamında ön yargıların karanlığının arkasındaki #GerçeğiGör mesajını verdi.
"CEM YILMAZ ÇOK SEVDİĞİM BİRİ"
Basın mensuplarıyla bir araya gelen Bülent Şakrak, "2023 sizin için nasıl geçti?" sorusuna; "Çok yoğun, çok verimli geçti" yanıtını verdi. Şakrak, "Cem Yılmaz deyince aklınıza ne geliyor?" şeklindeki soruyu ise; "Cem Yılmaz çok sevdiğim bir ağabeyim, bu ülkenin yetiştirdiği çok önemli bir insan. Her işte danıştığım, akıl aldığım çok sevdiğim bir ağabey" sözleriyle yanıtladı.
"ŞU AN EVLİLİĞİ DÜŞÜNMÜYORUM"
Öte yandan kendisi gibi oyuncu olan Ceyda Düvenci'den 2023'ün Temmuz ayında boşanan Bülent Şakrak, gazetecilerin; "Aynı sektörden birisiyle evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna; "Şu anda ben böyle şeyler düşünmüyorum. Bir şeyler olur olmaz. Ben zaten insan ayıran biri değilim" yanıtını verdi.
"PİŞMANLIKLARIM VAR"
"Pişman olduğunuz şeyler var mı?" sorusuna da yanıt veren Bülent Şakrak; "Herkesin var, benim de var. Ben insan değil miyim?" dedi.
Ardından en büyük pişmanlığını açıklayan Bülent Şakrak; "Rahmetli babamdan kalan bir miras var; bana Fenerbahçeliyim ben ara ara böyle dertlerim oluyor ama pişman değilim" ifadelerini kullandı. Bülent Şakrak, gazetecilerin, "Özel hayatınızda pişmanlıklarınız var mı?" sorusuna ise; "Her şey zamanıyla olur, aklıyla hareket eder" karşılığını verdi. Şakrak, son olarak "En doğru kararınız nedir?" sorusuna de "Oğlum" yanıtını verdi.