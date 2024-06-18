Bülent Şakrak'tan sevgilisiyle ilk paylaşım
Geçtiğimiz yıl Ceyda Düvenci'den boşanan Bülent Şakrak, sevgilisi Esra Akpınar'ı sosyal medya hesabından ilk kez paylaştı
Giriş: 18.06.2024 - 10:14 Güncelleme: 18.06.2024 - 10:27
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2015'te nikâh masasına oturan ve Ali adında bir çocukları bulunan Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci geçtiğimiz yıl temmuz ayında boşanmıştı.
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Evliliklerinde sıkıntılı günler yaşadıkları dönemde terapiye giden çift, ilişkilerini düzeltemeyince Bülent Şakrak'ın ayrılmak istediği haberleri basına yansımıştı.
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Bülent Şakrak, boşandıktan sonra Esra Akpınar ile yeni bir aşka yelken açtı.