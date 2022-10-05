Bülent Serttaş: Hem kadınlar hem de erkekler için geçerli

"Hem kadınlar hem de erkekler için geçerli" 0:00 / 0:00

Bülent Serttaş'ın nasıl bir hayatı var, iş dışında neler yapıyorsunuz? İşlerimin yoğunluğundan dolayı geriye kalan boş vakitlerimi ailemle geçirmeye çalışıyorum. 3 çocuk babasıyım bu yüzden onlarla geçireceğim her vakit benim için çok önemli. Bu arada yeni şarkınız 'FilHakika' hayırlı olsun... Neden 'FilHakika', şarkının hikayesi ne? Şarkının sözleri elime ulaştığında melodisi ve ritmi hemen içimde uyandı. Hemen besteleyerek eğlenceli bir şarkı ortaya koymak istedim. En çok ilgimi çeken ise FilHakika ismi oldu.

Klip çekimleri nasıl geçti? Tatil tadında bir klip olmuş gerçekten... Klibi çok sevdiğim bir aile dostumun çiftliğinde çektim. Göründüğü gibi çok keyifli ve renkli bir klip oldu bizim için. Şimdiye kadar seslendirdiğiniz şarkılar arasında 'Bunun yeri bende çok ayrı.' dediğiniz bir şarkı var mı? (Neden?) Bu soruya 'Bodrum Akşamları' diye cevaplamak istiyorum. Şarkı alışılmış Bülent Serttaş şarkılarından çok farklıydı ve şu anda Bodrum'un marşı haline gelmiş durumda bu yüzden bende yeri çok ayrıdır çünkü yediden yetmişe herkesin eğlenerek dinlediği favori şarkı olmuştur. Bu kadar geniş bir kitleye hitap etmek benim için bir gurur kaynağı.

Dışarıdan çok pozitif görünüyorsunuz, sizi ne motive ediyor? Beni motive eden evdeki iç huzurum, eşim ve çocuklarım... Kapıdan çıkarken eşim beni dualarla yolculuyor. Sevgi, huzur ve sağlığımız oldukça pozitif olmamam mümkün değil. Sahip olduğum hayata binlerce şükrediyorum. Size ne ilham verir? Benim için ilham kaynağı insanlarla olan etkileşimim. Dışarıdan aldığım tepkiler ve yorumlar sayesinde daha yenilikçi ve daha farklı işler ortaya koyabiliyorum. Şimdiye kadar size verilen en iyi tavsiye nedir? Şimdiye kadar aldığım en iyi tavsiye rahmetli annem ve babamdandı. Bana hayatım boyunca hep doğruluğu ve dürüstlüğü öğrettiler. Şimdi ise ben de aynısını çocuklarıma aşılıyorum.

Bülent Serttaş ile Selvi Serttaş "DÖNÜM NOKTAM EŞİM SELVİ HANIM'LA EVLENMEK OLDU" Hepimizin hayatında bazı dönüm noktaları oluyor. Sizi daha güçlü bir insan yapan deneyimiz neydi? Dönüm noktam şu anda eşim olan Selvi Hanım ile evlenmek oldu. Hep beni daha iyiye itip yaptığım işleri destekleyerek bugün buralara gelmemi sağlayan en önemli nedenlerden birisidir. Hayatınızı değiştiren, belki de bakış açınızı değiştiren bir kırılma anı yaşadınız mı? Kırılma noktam Elazığ'dan Gaziantep'e, Gaziantep'ten Adana'ya ve oradan İstanbul'a uzanan sanatçılık yolculuğum olmuştur. İstanbul'da son bulan bu yolculukta asıl müzik sektörü ile burada tanıştım.

Kariyeriniz boyunca en çok keyif aldığınız size hala "Yine olsa yine yer alırım." dediğiniz proje hangisi? (Neden?) 4 sene önce Maria Sharapova maçından sonra bir banka reklamında oynamam benim için unutulmaz bir projeydi ve devamının da olmasını isterdim. Geçtiğimiz yıllarda Maria Sharapova'nın Çağla Büyükakçay ile İstanbul'da karşı karşıya geldiği tenis maçını izlemeye gitmiştiniz ve bu durum uzun bir süre konuşulmuştu. Bu konuyla ilgili ne söylemek istersiniz, sık sık tenis maçı izlemeye gider misiniz? Tenis benim yıllardır çok yakından takip ettiğim bir daldır. O yıl ise eşim doğum günü hediyesi olarak en sevdiğim tenisçi olan Maria Sharapova maçına bilet almıştı. Aldığım en iyi hediyelerden biriydi. İşlerimin yoğunluğundan dolayı ne kadar sık izlemeye gidemesem de televizyondan ve internet üzerinden her daim takip etmeye çalışıyorum.

"KENDİMİ BAŞKA BİR DALDA DÜŞÜNEMİYORUM" Mesleğinizi bırakmayı hiç düşündünüz mü? Hayır hiç düşünmedim çünkü gerçekten severek yaptığım bir meslek, sanatçılık. Kendimi başka bir dalda düşünemiyorum.

Selvi Hanım ile mutlu bir evlilik sürdürüyorsunuz, eşinizle nasıl tanıştınız? Eşim ile çok sevdiğim bir ağabeyimin vasıtasıyla tanıştım. O zamanlar Tarabya'da sahne alıyordum ve Selvi Hanım da bir arkadaşının doğum günü kutlaması nedeniyle sahnemi izlemeye gelmişti. Evde kimin sözü geçer? Eşim ile birbirimizi tamamlayan bir çiftiz bu yüzden alınan kararlar hep ortak noktada olur. 3 çocuk babasısınız... Çocuklarınızın da kariyer planlaması olarak babalarının izinden gitmesini ister misiniz? Bir baba olarak çocuklarıma şu anda en iyi eğitimi vermeye çalışıyorum ve aldıkları eğitim ile kendileri için neyin doğru neyin yanlış olduğunu seçeceklerine inanıyorum. Bu nedenle yapacakları meslekleri kendilerine bırakıyorum.