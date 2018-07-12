FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda, Hırvatistan ile İngiltere arasında oynanan ve Hırvatistan'ın kazandığı mücadelede düdük çaldı. Moskova'daki Luzhniki Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yaptı. Bülent Yavuz, Hırvatistan - İngiltere maçını ve Cüneyt Çakır ile yardımcılarının performansını değerlendirdi. Yavuz'un görüşleri şu şekilde:

"Hakemimiz Cüneyt Çakır, milyarlarca futbolseverin izlediği maçı mükemmele yakın yönetti. Oyuna iyi başladı, dizginleri ele geçirdi, 'Bu müsabakanın horozu benim' dedi. Otoritesini ve saygınlığını tesis ederek herhangi sıkıntıya sebebiyet vermedi.

4. dakikada faul kararının verilmesi ve Cüneyt Çakır'ın vücut ile beden dili örnek cinstendi. İngilizler lehine verdiği serbest vuruş da golü beraberinde getirdi. Kimse kıpırdayamadı. 45+1. dakika biterken, Hırvatlar'ın penaltı beklentisi yersizdi. Özellikle Lovren'in itirazları şık değildi. Çünkü penaltıyı gerektirecek herhangi bir suç unsuru yoktu. Hırvatlar'ın ilk golü öncesinde 'Faul var mıydı yok muydu?' tartışmaları halen devam ediyor. Şunu bütün samimiyetimle söyleyeyim ki; golde faul yoktu. Çünkü İngiliz oyuncu, topu kafayla uzaklaştırmak için hamle yaparken, Hırvat yıldız Perisic golü çoktan atmıştı. Ve golde hiçbir tehlikeli oyun yok. İngiliz oyuncuya temas yok. Zaten İngilizler golü kabul etmişlerdi. İtiraz dahi etmediler.

Müsabakada 120 dakika sürdü. Uzatmaları da hesaba katarsak 126 dakikaya denk geliyor. Hakem Cüneyt Çakır maç biterken bile bir 90 dakikayı daha çıkaracak durumdaydı. Sarı kartları doğruydu. Faul kararlarının doğruluk yüzdesi oldukça yüksekti. Oyuncularla iyi iletişim kurdu. Zaman zaman yapılan itirazları, soğukkanlılıkla ve saygınlıkla karşıladı. 'Önleyici hakemliği' yerinde ve zamanında uygulayarak çatışmaları engellemeyi becerdi. Ülkemizin Dünya Kupası'ndaki temsilcisi Cüneyt Çakır'ı hem önceki performansından dolayı hem de Hırvatistan-İngiltere müsabakasından dolayı tebrik ediyorum, kutluyorum. Milli Takımımız'ın olmadığı turnuvalarda Cüneyt Çakır hep vardı. Ve orada Türkiye'yi çok güzel bir şekilde temsil ederek bayrağımızı dalgalandırdı. İşte bu yüzden ayakta alkışlıyorum ve 'İyi ki varsın Cüneyt Çakır' diyorum.