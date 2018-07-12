2018 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde mücadele eden Hırvatistan ile İngiltere tarihlerinde 8. kez karşı karşıya geldi. Başkent Moskova'daki Luzhniki Stadı'nda oynanan karşılaşmada FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır düdük çaldı. Maçın 90 dakikası, Trippier ve Perisic'in karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi ve mücadele, uzatmalara gitti. Mario Mandzukic, 109. dakikada attığı golle, katıldığı son üç Dünya Kupası'nda gruptan çıkmayı başaramayan Hırvatistan'ı, ülke tarihinde ilk kez finale taşıdı!

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İngiltere, Kieran Trippier ile maçın hemen başında öne geçti! Ceza yayının hemen gerisinden kullanılan serbest vuruşta Kieran Trippier doğrudan kaleyi düşündü ve harika bir vuruşla meşin yuvarlağı sağ üst köşeden filelerle buluşturdu! 2018 Dünya Kupası'nda 12 gol atan İngiltere, bunların 9'unu duran toplardan kaydetmiş oldu. Ayrıca Opta'ya göre Trippier, David Beckham'dan sonra Dünya Kupası'nda İngiltere adına frikik golü kaydeden ilk isim oldu.

Mücadelenin ilk 45 dakikasında başka gol olmadı ve İngiltere, devre arasında soyunma odasına 1-0 önde gitti.

Mücadelede 68. dakika oynanırken Hırvatistan beraberliği yakaladı: Sağ kanattan gelişen atakta Sime Vrsaljko ortasını altıpas çizgisinin gerisinde doğru gönderdi. Gelen topa yükselen Ivan Perisic ayağını uzatarak vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı sol köşeden filelerle buluşturdu.

56. dakikada Raheem Sterling'in pası ile ceza yayı gerisinde topla buluşan Jesse Lingard bekletmeden gelişine vuruşunu yaptı ancak savunmadan seken top kalenin üzerinden dışarı gitti.

— Habertürk Spor (@HTSpor) July 11, 2018

72. dakikada Hırvatistan bir pozisyonu değerlendiremedi: Savunmanın yaptığı hatayı değerlendiren Ivan Perisic sol çaprazdan ceza sahasına girdi ve yerden vuruşunu yaptı. Sağ direkten dönen top penaltı noktasının önünde Ante Rebic'in önünde kaldı. Yıldız futbolcu vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak doğrudan kaleci Jordan Pickford'un üzerine gitti.

Hırvatistan, 83. dakikada gole çok yaklaştı: Marcelo Brozovic'in havadan pası ile altıpas sağ çaprazında topla buluşan Mario Mandzukic dönerek vuruşunu yaptı ancak kaleci Jordan Pickford bu topu iki hamlede kontrol etti.



Maçın normal süresinde başka gol olmadı ve 90 dakika, 1-1'lik skorla sona erdi.

İlk uzatma devresinde 99. dakika oynanırken İngiltere gole çok yaklaştı! Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Kieran Trippier ortasını ön direğe doğru gönderdi. Gelen topa yükselen John Stones kafa vuruşunu yaptı ancak savunmada Sime Vrsaljko meşin yuvarlağı çizgi üzerinde kafası ile çıkartmayı başardı!

105. dakika oynanırken gole yaklaşan taraf bu kez Hırvatistan oldu! Sol kanattan gelişen atakta Ivan Perisic ortasını ön direğe doğru gönderdi. Bu noktaya hareketlenen Mario Mandzukic vuruşunu yaptı ancak kaleci Jordan Pickford son anda gole engel oldu.

Hırvatistan, 109. dakikada öne geçti! Sol kanattan gelişen atakta Josip Pivaric ortasını ceza sahasına doğru gönderdi. Savunmadan seken top havaya yükseldi. Ivan Perisic yükselen topu kafa ile altıpas sol çaprazına doğru indirdi. Bu noktada bulunan Mario Mandzukic yerden vuruşunu yaptı ve topu sağ köşeden filelerle buluşturdu!

Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Hırvatistan, İngiltere'yi 2-1 yenerek 15 Temmuz'da oynananacak final maçında Fransa'nın rakibi oldu. Katıldığı son üç Dünya Kupası'nda gruptan çıkamayan Hırvatistan, tarihinde ilk kez bu organizasyonda finale yükselirken İngiltere'nin ise hasreti sürdü! İngilizler, 1966'da şampiyon oldukları Dünya Kupası'ndan sonra finale hiç kalamadı.

EN FARKLI GALİBİYET

Hırvatistan ile İngiltere arasında oynanan maçlarda en farklı galibiyeti İngilizler elde etti.

Rekabetin son mücadelesi de olma özelliği taşıyan maçta İngiltere, Hırvatistan'ı 5-1 mağlup etti.

— Habertürk Spor (@HTSpor) July 11, 2018

Londra'da oynanan Dünya Kupası Avrupa elemeleri grup karşılaşmasında ev sahibi ekibin golleri Frank Lampard (2), Steven Gerrard (2) ve Wayne Rooney'den geldi. Hırvatistan'ın tek golünü ise Eduardo kaydetti.

2018 DÜNYA KUPASI GRUPLARI VE PUAN DURUMU

2018 DÜNYA KUPASI FİKSTÜRÜ

HIRVATİSTAN 22. MAÇINI OYNADI

Katıldığı ilk Dünya Kupası olan 1998 Fransa'da üçüncülük elde ederek adından söz ettiren Hırvatistan, ardından katıldığı 3 şampiyonada grup aşamasını geçemedikten sonra Rusya'da bu şanssızlığını kırdı.

Şampiyonada bugüne kadar oynadığı 22 maçta 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Hırvatlar, 33 gol atarken, kalelerinde 22 gol gördü.

İNGİLTERE 68. MAÇINDA

İngiltere, şampiyona boyunca çıktığı 68 maçta 29 galibiyet, 21 beraberlik ve 18 yenilgi aldı. İngilizler 91 gol atarken, kalesinde ise 62 gol gördü.

15. Dünya Kupası'nı yaşayan İngilizler 1966'da ev sahibi oldukları turnuvayı kazanarak Dünya şampiyonu unvanını elde etmişti.

İngilizler o günden sonra katıldıkları 9 turnuvada yarı finalden yukarısını göremediler.

— Habertürk Spor (@HTSpor) July 11, 2018

Ada ekibinin, Dünya Kupası tarihindeki en golcü oyuncusu 1986 ve 1990'daki şampiyonalarda 10 kez fileleri havalandıran Gary Lineker.

Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 21. FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Hırvatistan Milli Takımı, Fransa 1998'de elde ettiği üçüncülük başarısının üzerine çıkmaya çalışacak.

Arjantin, İzlanda ve Nijerya ile D Grubu'nda yer alan Hırvatistan Milli Takımı'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ

Hırvat eski futbolcu Zlatko Dalic'in çalıştırdığı Hırvatistan, Avrupa Elemeleri'nde Türkiye, İzlanda, Ukrayna, Finlandiya ve Kosova ile I Grubu'nda mücadele etti.

Grupta çıktığı 10 maçın 6'sından galip ayrılan ve ikişer beraberlik ile mağlubiyet yaşayan Hırvatistan, 20 puanla İzlanda'nın arkasında ikinci oldu. Play-off'larda Yunanistan'ı 4-1 ve 0-0'lık skorlarla eleyen Hırvatistan, 2018 Dünya Kupası vizesi aldı.

ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI

Önceki turnuvalarda Davor Suker, Zvonimir Boban, Alen Boksic gibi isimlerin forma giydiği Hırvatistan'ın kadrosunda yine önemli futbolcular bulunuyor.

Kalesini Monacolu Danijel Subasic'in koruyacağı Hırvatistan'ın savunmasında, Lokomotiv Moskova'dan tecrübeli Vedran Corluka, Liverpoollu Dejan Lovren ve Beşiktaş'tan Domagoj Vida yer alıyor.

Takımın orta sahasında Real Madrid'den Luka Modric ve Barcelona'dan Ivan Rakitic, turnuvaya damga vurabilecek isimler arasında göze çarpıyor.

Forvet hattında ise Juventuslu Mario Mandzukic ile Interli Ivan Perisic katkı vermesi beklenen isimler olacak.

Hırvatistan'ın Rusya biletini cebine koymasında en büyük katkıyı, elemelerde ağları 5 kez havalandıran Mandzukic yaptı.

DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ

Hırvatistan Milli Takımı, Yugoslavya'dan ayrıldıktan sonra Dünya Kupası'na 4 kez katıldı.

Organizasyon tarihinde 16 maç yapan Hırvatlar, bu maçlardan 7'sini kazandı, 2'sinden beraberlikle, 7'sinden de mağlubiyetle ayrıldı. Son olarak Brezilya 2014'te boy gösteren Hırvatistan, Dünya Kupası tarihi boyunca 21 gol attı, kalesinde 17 gol gördü.

Fransa 1998'de üçüncü olma başarısı gösteren Hırvatistan'ın Dünya Kupası geçmişi şöyle:

1998 - Üçüncü

2002 - Grup aşaması

2006 - Grup aşaması

2014 - Grup aşaması

Belçika, Panama ve Tunus ile G Grubu'nda yer alarak yarı finale ulaşan İngiltere'nin kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ

İngiltere Milli Takımı'nın eski savunma oyuncularından Gareth Southgate'in teknik direktörlüğünü yaptığı İngiltere, Avrupa elemelerinde Slovakya, İskoçya, Slovenya, Litvanya ve Malta ile mücadele etti.

Elemelerde çıktığı 10 maçın 8'inden galip ayrılan ve beraberliklerini İskoçya ve Slovenya deplasmanlarında alan İngiltere, F Grubu'nu 26 puanla namağlup lider tamamlayarak 2018 Dünya Kupası'na katılım hakkı kazandı.

ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI

Daha önceki turnuvalarda Bobby Charlton, Peter Shilton, Gary Lineker, Steven Gerrard ve Frank Lampard gibi eski yıldız oyuncuların forma giydiği İngiltere, Rusya'daki Dünya Kupası'nda genç yıldızlarına güveniyor.

Premier Lig'de 37 maçta 30 gol atarak, 32 kez fileleri havalandıran Muhammed Salah'ın ardından gol krallığını ikinci sırada tamamlayan Harry Kane, İngiltere'nin Rusya'da gol yollarında en önemli kozu olacak. Ayrıca, Dele Alli ve Raheem Sterling de İngilizlerin güvendiği genç oyuncular.

FIFA dünya sıralamasında 13. sırada bulunan İngiltere'nin kadrosundaki tüm oyuncuları İngiltere Premier Lig'de forma giyiyor.

DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ

İngiltere Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 14 kez katıldı.

Organizasyon tarihinde 62 maç yapan İngilizler, bunlardan 26'sını kazandı, 20'sinden beraberlikle, 16'sından mağlubiyetle ayrıldı. Üst üste son 5 turnuvaya katılan İngiltere, Dünya Kupası tarihi boyunca 79 gol attı, kalesinde 56 gol gördü.

Dünya Kupası'nın deneyimli takımları arasında yer alan İngiltere, son katıldıkları Brezilya'da düzenlenen şampiyonada beklentileri karşılayamadı. Roy Hodgson yönetimindeki İngiltere; Kosta Rika, İtalya ve Uruguay ile yer aldığı grubu yalnızca 1 puan ile son sırada tamamlayarak büyük bir hayal kırıklığı yaşatmıştı.

İngiltere'nin Dünya Kupası geçmişi şöyle:

1950 - Grup aşaması

1954 - Çeyrek final

1958 - Grup aşaması

1962 - Çeyrek final

1966 - Şampiyon

1970 - Çeyrek final

1982 - Altıncı

1986 - Çeyrek final

1990 - Dördüncü

1998 - Son 16

2002 - Çeyrek final

2006 - Çeyrek final

2010 - Son 16

2014 - Grup aşaması