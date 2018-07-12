2018 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde mücadele eden Hırvatistan ile İngiltere tarihlerinde 8. kez karşı karşıya geldi. Başkent Moskova'daki Luzhniki Stadı'nda oynanan karşılaşmada FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır düdük çaldı.
İngiltere, 5. dakikada Kieran Trippier'in harika frikik golüyle 1-0 öne geçti. 2018 Dünya Kupası'nda 12 gol atan İngiltere, bunların 9'unu duran toplardan kaydetmiş oldu. Ayrıca Opta'ya göre Trippier, David Beckham'dan sonra Dünya Kupası'nda İngiltere adına frikik golü kaydeden ilk isim oldu.
Mücadelede 68. dakika oynanırken Hırvatistan beraberliği yakaladı: Sağ kanattan gelişen atakta Sime Vrsaljko ortasını altıpas çizgisinin gerisinde doğru gönderdi. Gelen topa yükselen Ivan Perisic ayağını uzatarak vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı sol köşeden filelerle buluşturdu.
Hırvatistan, 109. dakikada öne geçti! Sol kanattan gelişen atakta Josip Pivaric ortasını ceza sahasına doğru gönderdi. Savunmadan seken top havaya yükseldi. Ivan Perisic yükselen topu kafa ile altıpas sol çaprazına doğru indirdi. Bu noktada bulunan Mario Mandzukic yerden vuruşunu yaptı ve topu sağ köşeden filelerle buluşturdu!
Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmayınca Hırvatistan, maçı 2-1 kazanarak 15 Temmuz'daki Dünya Kupası finalinde Fransa'nın rakibi oldu.
Katıldığı son üç Dünya Kupası'nda gruptan çıkmayı başaramayan Hırvatistan, tarihinde ilk kez Dünya Kupası finaline yükseldi.
15. kez Dünya Kupası'nda mücadele eden, tarihindeki tek şampiyonluğunu evindeki 1966 Düyna Kupası'nda elde eden İngiltere'nin hasreti ise 4 yıl daha uzadı.
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de maç sonunda büyük sevinç yaşandı.
Dev maçı sokaklarda kurulan dev platformlarda birlikte takip eden Hırvat vatandaşlar, tarihi zafer sonrasında sevinçten adeta çılgına döndü.
Gareth Southgate yönetiminde futbolseverlerin beklentilerini aşan bir performans sergileyen ve turnuva başladıktan sonra otoriteler tarafından favoriler arasında gösterilen İngiltere'de ise büyük hüzün ve şaşkınlık vardı.
Turnuva boyunca "Futbol, evine dönüyor" anlamına gelen "It's coming home" sloganıyla tezahürat yapan İngilizler, bir Dünya Kupası'ndan daha kupasız olarak evine dönüyor.
İşte Zagreb ve Londra'dan görüntüler...
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