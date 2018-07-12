Bir ülke uyumuyor, diğer ülke ise yıkıldı!

Rusya'da düzenlenmekte olan 2018 Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı geride kaldı, finalin adı Fransa - Hırvatistan oldu. Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na yükselen Hırvatistan Milli Takımı, ülkesini sevince boğarken 1966'dan bu yana finale yükselemeyen İngiltere Milli Takımı ise ülkesini hüzne boğdu. "Futbol evine dönüyor" diyen İngilizler, evine kupasız dönüyor!