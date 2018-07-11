2018 FIFA Dünya Kupası yarı final maçları sona erdi. Yarı finalde Fransa ile Belçika karşı karşıya gelmiş, Fransa bu mücadeleden 1-0 galibiyetle ayrılarak adını finale yazdıran ilk isim olmuştu. Diğer karşılaşma ise Hırvatistan ile İngiltere arasında gerçekleşti. Uzatmalara giden karşılaşmada Hırvatistan 2-1'lik galibiyetle 2'nci finalist oldu. Tarihinde ilk kez Dünya Kupası final görecek olan Hırvatistan ile Fransa arasında oynanacak dev karşılaşma merakla bekleniyor. Peki, Dünya Kupası finali ne zaman? Fransa - Hırvatistan final maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte Dünya Kupası finalinin detayları...

DÜNYA KUPASI FİNALİ NE ZAMAN? FRANSA - HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

Fransa ile Hırvatistan, 2018 Fifa Dünya Kupası finalinde mücadele edecek. Fransa - Hırvatistan Dünya Kupası final maçı 15 Temmuz Pazar akşamı saat 18.00'da başlayacak.

Luzhniki’de oynanan maçı FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetti. Çakır’ın yardımcılığını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yaptı. Hızlı başlayan yarı final maçında İngiltere henüz 5. dakikada Kieran Trippier ile 1-0 öne geçti. Ceza yayının hemen gerisinden kullanılan serbest vuruşta Kieran Trippier direkt kaleye gönderdiği topla ağları sarstı. Erken gelen gol sonrası eşitliği sağlamak isteyen Hırvatistan arka arkaya ataklarla öne çıksa da İngiltere savunması geçit vermedi. Sonlara doğru durağan bir hal alan ilk yarı İngiltere’nin 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Mücadelenin ikinci yarısına takımlar etkili başladı. Karşılıklı ataklarla gol arayan yarı finalistler, iyi bir futbol ortaya koydu. İlerleyen dakikalarda İngiltere karşısında baskı kurmayı başaran Hırvatistan eşitliği yakaladı. 68. dakikada Sime Vrsaljko’nun sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topa Ivan Perisic son dokunuşu yaparak skoru eşitledi. 1-1’lik eşitliğin ardından öne geçmek için iki takım da büyük çaba sarf etti. Büyük çekişmeye sahne olan son dakikalarda takımlar yenişemeyince mücadele uzatmalara gitti.

Uzatmalara etkili başlayan taraf İngiltere oldu fakat sonradan açılan Hırvatistan, rakibi karşısında baskı kurmayı başardı. Baskı sonrası kapanan İngiltere savunması, Hırvatlara geçit vermedi. İlk uzatma devresinde skor değişmedi.

İkinci uzatma devresinde daha dengeli bir oyun sergileyen Hırvatistan aradığı golü buldu. 109. dakikada Ivan Perisic’in kafa ile ceza sahasına indirdiği topu Mario Mandzukic ağlara göndererek takımını 2-1 öne geçirdi. Mücadeleden 2-1 galip ayrılan Hırvatistan tarihinde ilk kez finale çıktı ve Fransa’nın rakibi oldu.