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Sıkı bir Andrea Pirlo ve David Beckham hayranı olan Trippier, 3 Haziran 2018'de "İdolüm Beckham. Elimden geldiği kadar çok çalışıyorum ve topa Beckham gibi vurmaya çalışıyorum. Beckham’ın futboluna ve serbest vuruşlarına hayranım. Sürekli onun videolarını izliyorum” ifadelerini kullanmıştı.