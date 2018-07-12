İngiltere, 2018 Dünya Kupası yarı finalinde Hırvatistan'la karşı karşıya geldi. Cüneyt Çakır'ın yönettiği mücadelenin henüz 5. dakikasında İngilizler, Trippier'in harika golüyle 1-0 öne geçti.
Opta'ya göre Trippier'ın frikikten direkt attığı bu gol, İngiltere'nin 2006 Dünya Kupası'nda David Beckham'ın Ekvador'a attığı frikik golünden beri Dünya Kupası'nda attığı ilk direkt frikik golü oldu.
2018 Dünya Kupası'nda 12 gol atan İngiltere, bunların 9'unu duran toplardan bulmuş oldu.
Trippier'in harika golü sosyal medyayı sallarken, Dünya Kupası öncesinde yaptığı açıklamalar da gündeme damga vurdu.
Sıkı bir Andrea Pirlo ve David Beckham hayranı olan Trippier, 3 Haziran 2018'de "İdolüm Beckham. Elimden geldiği kadar çok çalışıyorum ve topa Beckham gibi vurmaya çalışıyorum. Beckham’ın futboluna ve serbest vuruşlarına hayranım. Sürekli onun videolarını izliyorum” ifadelerini kullanmıştı.
Trippier'in yıllar boyunca Pirlo ve Beckham videoları izleyerek ekstra çalışmalar yaptığı ortaya çıktı!
İngiliz yıldızın golü, sosyal medyanında gündemine oturdu. İşte Trippier'le ilgili yapılan yorumlardan bazıları:
Gary Lineker: Trippier, seni küçük kahraman! Ne başlangıç ama...
"Hakikaten Beckham gibi vurdu Trippier"
"Trippier, Lovren'in üstünden kısmen yakın kurulan barajda, kısa mesafede topu çok güzel indirdi. Usta işi frikik"
"O attığın neydi öyle füze mi atıyorsun Trippier"
"Eve yeni geldim, Trippier'in bu turnuvayı frikik gölü atmadan bitirmesi üzücü olurdu gerçekten, hoşuma gitti bu gelişme"
"Golü işe yaramadı ama İngilizlere teselli oldu"
"Babam, Trippier topa giderken 'Adamın yürüyüşüne baksana tam bir futbolcu' dedi, birkaç saniye sonra gol oldu. Hayatında ilk kez izledin bu adamı baba nereden anladın!"
"Golü izlerken resmen golü hissettim ne attı be"
"Trippier an itibarıyla 150 milyon Euro"
"Trippier bütün kupa boyunca frikikten denedi sonunda attı rahatladı"
"Trippier yakında 73 milyon Euro'ya transfer olur"
"Trippier öyle ölmeyiz, bir de füze at istersen başkan! Sen sağ beksin ya öyle gol mü atılır kendine gel lütfen"
"Trippier ne muazzam bir yetenek ya. Harika frikikti."
"FIFA'da hep atmak istediğim golü, adam Dünya Kupası yarı finalinde attı"
"Trippier hiç geliyor musun Konya'ya falan bir kahve içelim, bize biraz tüyo ver"
"Adam resmen 'Frikik golü nasıl atılır' dersi verdi"
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