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        Haberler Magazin Bumblebee filmi konusu nedir? Bumblebee filmi oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

        Bumblebee filmi konusu nedir? Bumblebee filmi oyuncuları kimler?

        En sevilen Transformers karakterlerinde biri olan Bumblebee'den yola çıkılarak beyaz perdeye aktarılan film, sinema perdesinin ardından televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Christina Hodson tarafından kaleme alınan Bumblebee filminin yönetmen koltuğunda Travis Knight oturmaktadır. İşte Bumblebee filminin konusu ve oyuncu kadrosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.04.2024 - 18:07 Güncelleme: 12.04.2024 - 18:07
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        2018 yılında beyaz perdeye aktarılan Bumblebee filmi 12 Nisan Cuma akşamı televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Bilim kurgu ve aksiyon türünde kaleme alınan film serisinin 6. filmi olma özelliğini taşıyor. Peki, "Bumblebee filmi konusu nedir? Bumblebee filmi oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte detaylar...

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        BUMBLEBEE FİLMİ KONUSU NEDİR?

        1980'li yıllarda tek başına kalan Bumblebee henüz çok gençtir. Nereye gideceğini bilemeyen ve kimsesi olmayan sarı autobot Bumblebee 1987 yılında sürekli kaçmakta ve saklanmaktadır. Bu süreçte güvenli liman olarak sakin bir Kaliforniya sahil kasabasına sığınmıştır. Charlie ise 18 yaşına basmak üzere olan bir genç kızdır. Bir gün Bumblebee'yi harap halde keşfeder. Çalışma ihtimali olan bir külüstür gördüğünü zanneden genç kadın onu tamir etmek için kolları sıvar. Bumblebee'yi atölyesine götüren ve üzerinde çalışmaya başlayan Charlie, amacına ulaştığında ise bu arabanın sıradan bir "tosbağa" olmadığını keşfeder. Bumblebee ile arkadaşlık kuran Charlie, en yakın arkadaşına dönüşen autobotu peşindeki decepticonlardan koruyabilmek için onunla birlikte bir maceraya atılacaktır.

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        BUMBLEBEE FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

        Hailee Steinfeld: Charlie Watson, Bumblebee'yi bulan ve arkadaş olan 18 yaşında bir kız
        John Cena: Jack Burns, eski bir ABD Ordusu Albayı ve Sektör 7 ajanı
        Jorge Lendeborg Jr.: Guillermo "Memo" Gutierrez, Charlie'nin yan komşusu Bumblebee'ye yakın olan komşusu
        John Ortiz: Dr. Powell, bir Sektör 7 ajanı
        Jason Drucker: Otis Watson, Charlie'snin genç erkek kardeşi
        Pamela Adlon: Sally Watson, Charlie ve Otis'in annesi
        Stephen Schneider as Ron, Sally'nin erkek arkadaşı, Charlie ve Otis'in yakında üvey babası olacak olan kişi
        Glynn Turman: General Whalen, Burns'ün Sector 7'deki üstü
        Len Cariou: Hank, Charlie'nin araba parçaları sağladığı bir hurdalığın sahibi
        Gracie Dzienny: Tina Lark, Charlie'nin kötü ruhlu sınıf arkadaşı
        Ricardo Hoyos: Tripp Summers, Charlie'nin sınıf arkadaşı ve Tina'nın erkek arkadaşı
        Fred Dryer: Şerif Lock, Charlie, Memo ve Bumblebee ile yüksek hızlı kovalamacaya giren bir şerif
        Lenny Jacobson: Roy, Dropkick tarafından öldürülmüş bir karavan parkı sakini
        Megyn Price: Amber, Roy'un kız arkadaşı
        Nick Pilla: Seymour Simmons, bir Sektör 7 ajanı. John Turturro, önceki aksiyon filmi olan Transformers filmlerinde karakterin daha eski bir versiyonunu canlandırmıştır.

        Edwin Hodge: Danny Bell, bir Sektör 7 ajanı
        Tim Martin Gleason: Bayan Watson, Charlie ve Otis'in babası ve kalp krizinden ölen Sally'nin kocası

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