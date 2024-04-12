BUMBLEBEE FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Hailee Steinfeld: Charlie Watson, Bumblebee'yi bulan ve arkadaş olan 18 yaşında bir kız

John Cena: Jack Burns, eski bir ABD Ordusu Albayı ve Sektör 7 ajanı

Jorge Lendeborg Jr.: Guillermo "Memo" Gutierrez, Charlie'nin yan komşusu Bumblebee'ye yakın olan komşusu

John Ortiz: Dr. Powell, bir Sektör 7 ajanı

Jason Drucker: Otis Watson, Charlie'snin genç erkek kardeşi

Pamela Adlon: Sally Watson, Charlie ve Otis'in annesi

Stephen Schneider as Ron, Sally'nin erkek arkadaşı, Charlie ve Otis'in yakında üvey babası olacak olan kişi

Glynn Turman: General Whalen, Burns'ün Sector 7'deki üstü

Len Cariou: Hank, Charlie'nin araba parçaları sağladığı bir hurdalığın sahibi

Gracie Dzienny: Tina Lark, Charlie'nin kötü ruhlu sınıf arkadaşı

Ricardo Hoyos: Tripp Summers, Charlie'nin sınıf arkadaşı ve Tina'nın erkek arkadaşı

Fred Dryer: Şerif Lock, Charlie, Memo ve Bumblebee ile yüksek hızlı kovalamacaya giren bir şerif

Lenny Jacobson: Roy, Dropkick tarafından öldürülmüş bir karavan parkı sakini

Megyn Price: Amber, Roy'un kız arkadaşı

Nick Pilla: Seymour Simmons, bir Sektör 7 ajanı. John Turturro, önceki aksiyon filmi olan Transformers filmlerinde karakterin daha eski bir versiyonunu canlandırmıştır.

Edwin Hodge: Danny Bell, bir Sektör 7 ajanı

Tim Martin Gleason: Bayan Watson, Charlie ve Otis'in babası ve kalp krizinden ölen Sally'nin kocası