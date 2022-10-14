Burak Deniz'den dava açıklaması: Avukatlar ilgileniyor

Rol aldığı dizinin çekimleri nedeniyle Adana'da bulunan Burak Deniz , gittiği bir otelde Nilperi Şahinkaya ve sevgilisi Emre Yusufi ile tartışmıştı. 29. Uluslararası Altın Koza Film Festivali Ödül Töreni sebebiyle Adana'da bulunan Şahinkaya, olayla ilgili olarak "Hukuki süreç başlayacağı için avukatlarımızdan öğrenebilirsiniz. Bununla ilgili hiçbir konuşma yapmayacağım" şeklinde açıklama yapmıştı.

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Burak Deniz, dün akşam model sevgilisi Didem Soydan ile Nişantaşı'ndaki bir mekanda yemek yedi. Mekandan ilk çıkan isim ise Soydan oldu. Basın mensuplarıyla sohbet eden ünlü manken, "Burak Bey ile bir süredir görüşemiyordunuz, hasret giderdiniz mi?" şeklindeki soruya "Ben zaten sık sık Adana'ya gidiyorum. Biz ayrı kalmıyoruz" yanıtını verdikten sonra sevgilisini beklemeden oradan ayrıldı.

Deniz'e, geçtiğimiz ay Adana'daki bir otelde meslektaşı Nilperi Şahinkaya'ya hakaret etmesi ve ardından özür dilese de olayın mahkemeye taşınması hatırlatıldı. 31 yaşındaki oyuncu, konuyla ilgili "İki taraf da aslında gerekli açıklamayı yaptı. Bence daha fazla konuşmaya gerek yok. Allah herkesin yolunu açık etsin. Şu an avukatlar ilgileniyor. Dava açılacak mı, açılmayacak mı bilmiyorum" şeklinde konuştu.

ŞAHİNKAYA'NIN AVUKATI: TÜM YASAL HAKLARIMIZI KULLANACAĞIZ

Öte yandan Nilperi Şahinkaya'nın avukatı Nail Gönenli yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Müvekkil Nilperi Şahinkaya, erkek arkadaşı ve diğer arkadaşının sözlü ve fiziksel saldırıya uğradığına ilişkin haberlerin basına yansıması ve Burak Deniz isimli oyuncunun menajeri tarafından haberlerin yalanlanması sebebiyle konuya ilişkin kamuoyunun bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamayı yapma zarureti hasıl olmuştur.

15.09.2022 tarihinde Adana Altın Koza Film Festivalinde jüri üyesi olarak yer alan Müvekkil Nilperi Şahinkaya’nın konakladığı otelde müvekkil, erkek arkadaşı ve diğer arkadaşları ile bir aradayken daha önce hiçbir ortamda tanışmadığı Burak Deniz’in birkaç kez masaya oldukça alkollü bir şekilde gelip müvekkil ve yanındaki erkek arkadaşına sinkaflı küfürler ettiği, ortam gerginleşince müvekkilin masayı terk etmek zorunda kalması akabinde arkasından küfürlerine devam etmesi suretiyle hakaretlere maruz kalmıştır. Aynı zamanda ortamın gerginleşmesini engellemek isteyen müvekkilin yakın arkadaşı Deniz Akıncı’nın araya girmek istemesi sonucunda Burak Deniz’in kendisini darp etmek amacıyla yumruk sallaması şans eseri ilgili şahsın suratına gelmemiştir.

Burak Deniz tarafından müvekkil ve arkadaşlarına yönelik sinkaflı küfürleri, hakaret eylemleri ve fiziksel saldırısı sebebiyle her türlü somut delillerle tüm yasal haklarımızı kullanarak sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."