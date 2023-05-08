Burak Sağyaşar: Sürpriz yapacağım

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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Burak Sağyaşar ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Hatice Şendil, İstinyePark'ta objektiflere yansıdı. Yemek yemek için alışveriş merkezine geldiklerini söyleyen çift, muhabirlerle ayak üstü sohbet etti.

"SÜRPRİZ YAPACAĞIM"

Basın mensuplarıyla sohbet eden Burak Sağyaşar, "Anneler Günü'ne az kaldı. Hatice'ye süpriz yapacağım, bozmayın" diyerek, espri yaptı.

Kısa süren konuşmanın ardından, "Yaz tatilinde bizi yine Bodrum'da göreceksiniz" diyen ikili, daha sonra restorana giriş yaptı.