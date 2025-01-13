Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Burak Yamantürk: Çok konuşamıyorum - Magazin haberleri

        Burak Yamantürk: Çok konuşamıyorum

        Etiler'deki bir dişçi kliniğinden çıkarken görüntülenen Burak Yamantürk, gazetecilere ağzını işaret ederek "Çok konuşamıyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2025 - 08:23 Güncelleme: 13.01.2025 - 08:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Konuşamıyorum"
        ABONE OL

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; oyuncu Burak Yamantürk, Etiler'deki bir dişçi kliniğinden çıkarken elinde buz torbasıyla objektiflere yansıdı.

        Basın mensuplarının sorularını yanıtlamakta zorlanan Burak Yamantürk, dişlerinde bir problem olduğunu belirterek, "Çok konuşamıyorum" dedi ve ağzını işaret etti.

        Yorgun olduğu görülen Burak Yamantürk, daha sonra otomobiline binip oradan uzaklaştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Burak Yamantürk
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Akdeniz Belediyesi'nde kayyum atandı
        Akdeniz Belediyesi'nde kayyum atandı
        Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında gözaltı kararı
        Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında gözaltı kararı
        Kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Kızı cinsel saldırıya uğradı! Tetikçi bulup vurdurttu!
        Kızı cinsel saldırıya uğradı! Tetikçi bulup vurdurttu!
        Köprü, otoyol ve tünellerin yeni ücretleri belli oldu
        Köprü, otoyol ve tünellerin yeni ücretleri belli oldu
        Emekçinin zor yılı
        Emekçinin zor yılı
        Los Angeles'ta alevlerle mücadele! Can kaybı artıyor
        Los Angeles'ta alevlerle mücadele! Can kaybı artıyor
        "Trump-Putin görüşmesi için hazırlıklar sürüyor"
        "Trump-Putin görüşmesi için hazırlıklar sürüyor"
        İşte o kanserin nedenleri!
        İşte o kanserin nedenleri!
        Yerli ve milli NAVTEX devreye girdi
        Yerli ve milli NAVTEX devreye girdi
        Ünlü oyuncunun dramı
        Ünlü oyuncunun dramı
        "Galatasaray'ın Fenerbahçe ile en büyük farkı..."
        "Galatasaray'ın Fenerbahçe ile en büyük farkı..."
        Ünlülerin yangın raporu
        Ünlülerin yangın raporu
        Yangın bölgesinde Türk ünlülerin de evleri var
        Yangın bölgesinde Türk ünlülerin de evleri var
        "Futbol adına kötü bir geceydi"
        "Futbol adına kötü bir geceydi"
        Ahmed Şara: 14 milyon Suriyeli ülkesine dönecek
        Ahmed Şara: 14 milyon Suriyeli ülkesine dönecek
        "Keşke çocuklaşsalar"
        "Keşke çocuklaşsalar"
        Süper Lig'de harcama limitleri açıklandı!
        Süper Lig'de harcama limitleri açıklandı!
        Hastaneleri dolduran norovirüse dikkat!
        Hastaneleri dolduran norovirüse dikkat!
        Galatasaray doludizgin!
        Galatasaray doludizgin!