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Netflix’in ilk Türk orijinal dizisi The Protector’un (Hakan: Muhafız) prömiyeri yapıldı. Geceye katılanlar arasında Çağatay Ulusoy, Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü, Burçin Terzioğlu, Kıvanç Tatlıtuğ, Tuba Büyüküstün, Aras Bulut İynemli, Dilan Deniz Çiçek, Yasemin Özilhan, Erkan Kolçak Köstendil, Pelin Akil - Anıl Altan çifti ve Alina Boz olmaz üzere birçok isim katıldı.