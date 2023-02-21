Burcu Biricik: Benim amcam değildi, gerçi ne fark eder

"BENİM AMCAM DEĞİLDİ, GERÇİ NE FARK EDER"

Biricik, basına yansıyan 'amcası enkaz altında' başlıklı haberlerin ardından bir açıklama yaptı. Oyuncu, "Dün sette hızlıca iki kayıt arası gelen yardım çağrılarını yönlendirmeye çalışırken bir gencin amcasıyla ilgili mesajını da hızlıca yönlendirdim. Benim amcam değildi yani. Gerçi ne fark eder" ifadelerini kullandı.