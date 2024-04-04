Burcu Biricik'ten hamilelik fotoğrafları: Minikoyla ilk deniz
Emre Yetkin ile ilk bebeklerini bekleyen Burcu Biricik'ten hamilelik fotoğrafları geldi. Deniz sezonunu açan Biricik'in göbeğinin iyice belirginleştiği görüldü
Oyuncu Burcu Biricik, 2014'te reklamcı Emre Yetkin ile evlenmişti. Çift, şu sıralar ilk kez anne ve baba olacak olmanın heyecanını yaşıyor.
Kız bebek bekleyen Burcu Biricik ile Emre Yetkin, tatile çıktı.
Burcu Biricik ile Emre Yetkin'in tatiline Bekir Biricik ile Sümeyye Biricik de eşlik etti.
Ailesiyle birlikte çektiği özçekimleri de takipçileriyle paylaşan Burcu Biricik'in fotoğraflarında karnının iyice büyüdüğü görüldü.
"MİNİKOYLA İLK DENİZ"
Kırmızı renkli bir bikini giymeyi tercih eden Burcu Biricik'in; "Minikoyla ilk deniz" notunu düştüğü fotoğrafları kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.