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Burcu Esmersoy: Kendimi iyileştirmek için çaba sarf ediyorum

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy'un gördüğü psikolojik tedavi sonrasında sosyal medyaya 'zorunlu' olarak ara verdiği öne sürülmüştü. Basına yansıyan iddiaların ardından Esmersoy'dan açıklama geldi

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  • Burcu Esmersoy: Kendimi iyileştirmeye çalışıyorum - Magazin haberleri

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından Burcu Esmersoy, uzun süre sosyal medya kullanımına ara vermişti.
  • Burcu Esmersoy: Kendimi iyileştirmeye çalışıyorum - Magazin haberleri

    İddiaya göre; psikolojik tedavi gören Esmersoy'un doktoru, ünlü sunucuyu sosyal medya kullanmaması konusunda kendisini uyarmıştı. Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan Esmersoy, basına yansıyan iddiaların ardından açıklama yaptı.

  • Burcu Esmersoy: Kendimi iyileştirmeye çalışıyorum - Magazin haberleri

    Esmersoy, şunları söyledi: Biliyorum merak ediyorsunuz, sadece ban değil çevremdeki arkadaşlarıma da beni sorup iyi olduğuma dair haberler almak istiyorsunuz. Şimdi iyiyim... Daha da iyi olmak için hepimiz gibi bir yolum var. Bu süreçte elimden geleni hatta bazı durumlarda elimdekinden daha da fazlasını vermeye çabalayınca çokça yorgun düştüm sanırım. Geçtiğimiz ay içinde herkes gibi kendimce yaptıklarımın yanında daha büyük grupların bir parçası olarak güzel işlere katkı olmakla ilgiliydim sadece...
  • Burcu Esmersoy: Kendimi iyileştirmeye çalışıyorum - Magazin haberleri

    Şimdi daha faydalı olunabilecek her durumda elle tutulabilecek yardımlara konsantreyim... Gerçekten fayda sağlayacak, yardımcı olmaya çaba gösterdiğim insanlara, geleceğe yönelik planlarında destek olabilecek konular üzerinde çaba sarf ediyorum ama evet şimdi artık biraz da kendimi hem fiziksel hem duygusal olarak iyileştirmeye çaba sarf ediyorum artık...
  • Burcu Esmersoy: Kendimi iyileştirmeye çalışıyorum - Magazin haberleri

    Zamanımı daha sakin daha verimli kullanıyor, bilgiyi sadece inandığım yerden alıyor, zihnimi zehirli her şeye kapatıp şarj oluyorum. 4. dili öğreniyor, daha çok kitap okuyor, güzel sohbetlere ortak oluyorum.

    Ve bekliyorum hepimiz gibi. Ben yası 40 gün bilen bir jenerasyondanım... Daha vaktimiz var. Yakında görüşürüz.

    İyi ki varsınız, iyi ki varız. Allah hepimizden razı olsun.

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