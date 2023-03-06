Esmersoy, şunları söyledi: Biliyorum merak ediyorsunuz, sadece ban değil çevremdeki arkadaşlarıma da beni sorup iyi olduğuma dair haberler almak istiyorsunuz. Şimdi iyiyim... Daha da iyi olmak için hepimiz gibi bir yolum var. Bu süreçte elimden geleni hatta bazı durumlarda elimdekinden daha da fazlasını vermeye çabalayınca çokça yorgun düştüm sanırım. Geçtiğimiz ay içinde herkes gibi kendimce yaptıklarımın yanında daha büyük grupların bir parçası olarak güzel işlere katkı olmakla ilgiliydim sadece...