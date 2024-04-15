Bursa'da nefes borusuna mama kaçan bebek öldü
Bursa'da nefes borusuna mama kaçan 2 yaşındaki Umut fenalaştı. Minik Umut sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde nefes borusuna mama kaçan bebek hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Alanyurt Mahallesi Yeni Mahalle Dostlar Sitesi'nde yaşayan Umut Ali Kadir (2) mama yediği esnada fenalaştı.
Aile, bebeğin nefes almakta güçlük çektiğini fark ederek sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan bebek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.