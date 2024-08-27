Bursa'da silahlı kavga: Rastgele açılan ateşte 3 kişi yaralandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada rastgele ateş açılması sonucu kahvehanenin önünde oturan 3 kişi yaralandı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Gemlik ilçesi Eşref Dinçer Mahallesi, Bayındır Sokak'ta meydana geldi. DHA'nın haberine göre; iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada D.S, yanında bulunan tabanca ile rastgele 8 el ateş etti. O sırada olayla ilgisi olmayan ve sokak üzerinde bir kahvehanede oturan H.M, M.T. ve K.B. yaralandı. Şüpheli D.S, olay yerinde hızla kaçarken ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.