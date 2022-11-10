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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'da kontrolden çıkıp, devrilen çimento yüklü TIR´ın şoförü Tuncay Bedir (54) yaralandı. Kaza nedeniyle kapanan İnegölYenişehir kara yolu 2 saat sonra yeniden açıldı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında İnegölYenişehir kara yolu Hamzabey Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İnegöl'den Yenişehir'e giden Tuncay Bedir (54) yönetimindeki 16 Y 4522 plakalı çimento yüklü TIR, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada Tuncay Bedir yaralanırken, yol da trafiğe kapandı. Çağrılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tuncay Bedir'in durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle kapanan yol, aracın kaldırılmasının ardından 2 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-11-10 10:58:36



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