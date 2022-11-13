Dron destekli uyuşturucu operasyonunda 20 kilo metamfetamin ele geçirildi

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Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)BURSA'da, polisin dron destekli düzenlediği operasyonda kamyonetinde 20 kilo metamfetamin ile 250 gram esrarla yakalanan G.T. yakalanıp, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlattı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen ekipler, G.T. isimli şüpheliyi takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, G.T.'yi, Osmangazi ilçesinde kamyonetiyle seyir halindeyken durdurdu. Dron destekli operasyonda, kamyonette yapılan aramalarda 20 kilo metamfetamin, 250 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN

2022-11-13 11:37:53



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