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Lisans yolunda son uçuş; kazadan hemen önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı

DHA

Lisans yolunda son uçuş; kazadan hemen önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı


Muammer İRTEMNevruz İLİMDAROĞLUEsra TÜRKER/ BURSA, (DHA)BURSA'da, doğal gaz çevrim santralinin olduğu araziye düşen tek motorlu uçakta hayatını kaybeden pilot Hakan Köksal (54) ile Burcu Sağlam'dan (22) geri, kazadan kısa süre önce uçaktan paylaştıkları son görüntüleri kaldı. Köksal'ın, 4 kişilik uçak lisansını almak üzere Sakarya'ya gittiği, Pamukova'dan Bursa'ya dönüşe geçtikten dakikalar sonra da kazanın gerçekleştiği öğrenildi. Kaza kırım ekibinin incelemesinden sonra uçak enkazı kaldırılırken, düşüş nedeni ise araştırılıyor.
Kaza, dün saat 15.30 sıralarında, Osmangazi ilçesi Ovaakça Santral Mahallesi'nde meydana geldi. Bursa Yunuseli Havalimanı'nda saat 13.15´te motor kontrolü yapılan TC-UHY Bristell B23 tipi tek motorlu uçak, saat 13.30'da pist başı yaparak Sakarya´nın Pamukova ilçesine gitmek üzere kalkış yaptı. Bursa´dan kalkış yaptığı anlar güvenlik kamerası tarafından da kaydedilen uçak, Sakarya´nın Pamukova ilçesinden Bursa´ya dönmek üzere havalandıktan yaklaşık yarım saat sonra Türkiye´nin en büyük 3'üncü santrali olan Ovaakça Doğal Gaz Çevrim Santrali´nin arazisindeki ormana düştü. TC-UHY kuyruk numaralı uçağın, uçuş kayıtlarına göre, saat 15.13'te Sakarya Pamukova'dan kalktığı, 1200 metre irtifada seyrederek 72 kilometre yol katettiği, 19 dakika havada kaldıktan sonra saat 15.32'te uçakla irtibatın kesildiği belirlendi. 
ORMANA DÜŞEN UÇAK ALEV ALDI
Uçak, düşmeyle alev alırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, uçaktaki yangına müdahale ederken, Vali Yakup Canbolat da kazada pilot Hakan Köksal ile yanında yolcu olarak bulunan Burcu Sağlam'ın hayatını kaybettiğini açıkladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da uçağın düşmesi sonucu 1 kişinin fırlayarak, 1 kişinin ise uçağın yanması sonucu hayatını kaybettiğini söyledi. Uçağın boş alana düşmesinin olası facianın önüne geçtiğini belirten ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyleyen Aktaş, "Hava şartları mı, teknik detay mı olduğu; yapılacak çalışmalar sonucu aydınlatılacaktır" dedi.
ENKAZ KALDIRILDI
Pilot Hakan Köksal ile yanında bulunan Burcu Sağlam´ın cansız bedenleri, kaza yerindeki savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kaza kırım ve olay yeri inceleme ekiplerinin uçak enkazı ile uçağın düştüğü ormandaki incelemeleri, gece boyunca sürdü. Kaza kırım ekibinin incelemesinin ardından uçak enkazı, saat 01.30´da olay yerinden kaldırıldı. Uçağın hava muhalefeti nedeniyle mi yoksa teknik arızdan dolayı mı düştüğü araştırılırken, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı´ndan yapılan açıklamada soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.
`KAZADAN 40 DAKİKA ÖNCE TELEFONDA KONUŞTUK´
Yunuseli Sportif Havacılık Derneği Başkanı ve yedek parça firması sahibi, 3 çocuk babası Hakan Köksal ile güzellik uzmanı Burcu Sağlam´ın cenazeleri, Bursa Adli Tıp Kurumu´ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Köksal´ın yeğeni Fatih Yılmaz, kazadan 40 dakika önce telefon ile görüştüklerini söyleyerek "Beraber çalışıyorduk biz. Dün saat 11.30´da bir görüşmemiz olmuştu. Saat 15.00´da da telefonla görüştük. Kendisi iyi bir sanayiciydi, iyi bir pilottu aynı zamanda. Dün elim bir kazada kaybettik. Şu an bize kazayla ilgili ulaşan hiçbir bilgi yok. Dün Pamukova´dan çıktıktan sonra İznik üzerinden geldikten sonra irtifa kaybettiği ve düştüğü bilgisi var. Kesin sonuç, dün akşam Ankara´dan Sivil Havacılık´tan gelen ekiplerle beraber olay yeri inceleme de vardı ondan sonra rapora göre bilgi gelecek. Çok sık uçardı, uçmayı severdi. Haftanın 4-5 günü uçardı. Sportif faaliyet yapan bir kişiydi. 30 seneden beri Bursa´da iş adamı, esnaflık yapıyordu. Yunuseli Sportif Havacılık Derneği başkanıydı. Evliydi, 3 çocuğu vardı" dedi. 
4 KİŞİLİK UÇAK LİSANSINI ALMAYA GİTMİŞ
Hobi amaçlı, Asya Havacılık bünyesine kayıtlı, kendisine ait olan TC-UHY kuyruk numaralı özel uçağıyla uçuş yapan Hakan Köksal´ın, Sakarya´nın Pamukova ilçesine 4 kişilik uçak lisansını almak için gittiği öğrenildi. Yeni lisansını alan Köksal'ın, kazadan 22 saat önce sosyal medya hesabından, düşen uçağın içinden canlı yayın yaptığı ortaya çıktı. Güzellik uzmanı Burcu Sağlam´ın ise en büyük hayalinin pilotluk olduğu öğrenildi. Babası esnaf, annesi ev hanımı olan Sağlam´ın 1 ağabeyinin bulunduğu belirtildi. 
Hakan Köksal ile Burcu Sağlam´dan geri kazadan dakikalar önce düşen uçağın kokpitinden, sosyal medya hesabından paylaştıkları görüntüler ve fotoğraflar kaldı. Görüntülerde; uçak düşmeden önce Sağlam'ın, kendisini ve çevreyi çektiği anlar yer aldı. 
Hakan Köksal, bugün Çalı Mahallesi Çalık Halil Camisi´nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Burcu Sağlam da Vatan Mahallesi Hacı Bekir Camisi´nde öğle vakti cenaze namazı sonrası defnedilecek. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-Nevruz İLİMDAROĞLU-Esra TÜRKER
2022-12-02 12:59:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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