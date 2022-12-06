Drift atıp 10 kilometrelik takiple yakalanan otomobil sürücüsüne 9 bin 975 TL ceza

Yavuz YILMAZ/BURSA, (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobiliyle drift atıp, polisten kaçan sürücü, 10 kilometrelik takiple yakalandı. Sürücü Ulaş Resul T.'ye (19), 9 bin 975 TL ceza kesildi, ehliyetine 2 ay el konuldu.
İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama sırasında Akhisar Mahallesi'nde sürücüsünün drift atarak ilerlediği 16 F 5841 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücü 'Dur' ihtarına uymadı. Polis ekiplerinin peşine düştüğü otomobil, yaklaşık 10 kilometre sonra BursaAnkara kara yolunda ilçe girişinde durduruldu. Otomobilin sürücüsü Ulaş Resul T.'ye 'Dur ihtarına uymamak'tan 850 TL, 'Drift atma'dan 9 bin 125 TL cezai işlem uygulandı, ehliyetine de 2 ay boyunca el konuldu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2022-12-06 12:42:32
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