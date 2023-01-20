Köpekleri, tavuklarını öldürdüğü için vurmus (2)

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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SERBEST KALDI

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Deydinler Mahallesi'nde, geçen 13 Aralık'ta sokak köpeklerine pompalı tüfekle ateş ederek birini öldüren birini de yaralayan Okan A., İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadesi alınan Okan A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-01-20 21:21:18



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