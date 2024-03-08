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        Bursalı genç sporcuların bileği bükülemedi

        Bursa'da faaliyet gösteren İrfan Genç İzcilik Spor Kulübünün sporcuları, Samsun'da yapılan Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'ndan 8'i birincilik olmak üzere 47 derece kazandı, 6 sporcu milli takıma seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 12:19 Güncelleme: 08.03.2024 - 12:20
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        Bursalı genç sporcuların bileği bükülemedi
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        Bursa'da faaliyet gösteren İrfan Genç İzcilik Spor Kulübünün sporcuları, Samsun'da yapılan Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'ndan 8'i birincilik olmak üzere 47 derece kazandı, 6 sporcu milli takıma seçildi.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonunun organize ettiği "2024 Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası" ve "Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri", 27 Şubat-2 Mart'ta Samsun’da gerçekleştirildi.

        İrfan Genç İzcilik Spor Kulübü, 68 ilden 1650 sporcunun katılımıyla "15 yaş altı", "18 yaş altı", "21 yaş altı" ve "büyükler" kategorilerinde düzenlenen şampiyonada, 45 bilek güreşi sporcusu, 7 idari ve teknik kadro ile yer aldı.

        Şampiyonada, İrfan Gençlik Bilek Güreşi Takımı'nın 6 sporcusu milli takıma girmeye hak kazandı. Takım, 8 Türkiye birinciliği, 8 Türkiye ikinciliği, 4 Türkiye üçüncülüğü, 6 Türkiye dördüncülüğü elde etti. Diğer sporculardan 9'u ise 5 ila 8'incilik derecelerini kazanarak toplamda 47 adet derece kazandı.

        Ayrıca, Türkiye Genç Erkekler kategorisinde İrfan Genç İzcilik Spor Kulübü takım olarak Türkiye ikinciliği kupasını aldı.

        - "Sporcularımızı alt yaş kategorilerinden itibaren büyük bir titizlikle yetiştiriyoruz"

        Sonuçları değerlendiren Bursa İrfan Genç İzcilik Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi, Spor Sorumlusu, Spor Komisyonu Başkanı ve Bilek Güreşi Milli Takım Antrenörü Mehmet Akif Karaçavuş, başarılarından dolayı sporcuları ve antrenörlerini kutladı.

        Başka illerden 3-5 kulübün yer aldığı şampiyonada Bursa'yı temsil etmekten gurur duyduklarını vurgulayan Karaçavuş, şu ifadeleri kullandı:

        "Sporcularımız her geçen gün başarılarına yenilerini ekliyor. Ata sporumuzu canlandırmak adına bu tür turnuvalara büyük önem veriyoruz. Sporcularımızı alt yaş kategorilerinden itibaren büyük bir titizlikle yetiştiriyoruz. Şampiyonada özellikle alt yaş kategorilerinde elde ettiğimiz dereceler, altyapıya verdiğimiz önemi gösteriyor. Çalışmalarımızı aynı ciddiyet ve anlayışla sürdürüyoruz."

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