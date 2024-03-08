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        Bursa'da oto tamirhanesinde çıkan yangında 4 araç zarar gördü

        Bursa'da sanayi sitesinde bulunan oto tamirhanesinde çıkan yangında 4 araç yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 06:32 Güncelleme: 08.03.2024 - 06:41
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        Bursa'da oto tamirhanesinde çıkan yangında 4 araç zarar gördü
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        Bursa'da sanayi sitesinde bulunan oto tamirhanesinde çıkan yangında 4 araç yandı.

        Yıldırım ilçesi Otosansit 12. Blok'taki oto tamirhanesindeki iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaklaşık bir saat süren müdahalesiyle tamirhanede çıkan yangın söndürüldü.

        Yangında, tamirhane önünde park halinde bulunan 4 araç zarar gördü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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