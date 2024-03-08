Bursa'da oto tamirhanesinde çıkan yangında 4 araç zarar gördü

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Yıldırım ilçesi Otosansit 12. Blok'taki oto tamirhanesindeki iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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