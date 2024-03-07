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        Bursa'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı; 4 yaralı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, virajda sürücüsü şerit değiştirdiği öne sürülen otomobil ile karşı yönden gelen otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada sürücülerin de aralarında olduğu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 13:35 Güncelleme: 07.03.2024 - 13:40
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        Bursa'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı; 4 yaralı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, virajda sürücüsü şerit değiştirdiği öne sürülen otomobil ile karşı yönden gelen otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada sürücülerin de aralarında olduğu 4 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 11.00 sıralarında Çavuşköy Mahallesi'nde meydana geldi. Çavuşköy'den ilçe merkezine seyreden Metehan A. (23) yönetimindeki 16 AYB 485 plakalı otomobil, iddiaya göre, karşı yönden gelen ve virajda şerit değiştiren Ercan Ö.'nün (23) kullandığı 16 BFY 250 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile 16 AYB 485 plakalı otomobildeki Mutullah S. (64) ve Hamide S. (63), ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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