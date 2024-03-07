Boğazına kurabiye takılan 1 yaşındaki bebeği Heimlich manevrasıyla kurtardı

BURSA'da bir kafede boğazına kurabiye takılan 1 yaşındaki bebek, işletme sahibi Sedat Kapan’ın uyguladığı Heimlich manevrasıyla boğulmaktan kurtuldu. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, Kapan, "Özellikle bizler gibi gıda sektöründe iş yapan yöneticiler ve çalışanların kesinlikle bu eğitimi alması lazım” dedi.

Olay dün saat 22.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi'ndeki bir kafede meydana geldi. 2 arkadaşıyla birlikte kafede oturan kadının 1 yaşındaki kızı masadan aldığı kurabiyeyi ağzına götürdükten bir süre sonra nefessiz kaldı. Annenin çığlıkları üzerine bebeğin boğazına yiyecek takıldığını fark eden işletme sahibi Sedat Kapan, yardıma koştu. Kapan, Heimlich manevrası uygulayarak bebeği kurtardı. Yaşananlar kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.

‘ANNE ŞOKA GİRMİŞTİ’

Olay sırasında kafede yoğunluk olduğunu belirten Sedat Kapan, "Ben de o sırada çalışan arkadaşlarıma yardımcı oluyordum. Müşteriler bir anda bahçe kısmına doğru koşmaya başladı. Annenin yükselen sesi vardı. Anne şoka girmişti. Önce yaklaşıp ne olduğunu anlamaya çalıştım. Çocuğun renk değiştirmeye başladığını gördüğümde, annesinden müsaade istedim. O an Heimlich hamlesini yaptım. İkinci ve üçüncü hamleden sonra çocuk kendine gelmeye başladı. Çok şükür çocuğu bu şekilde kurtarmış olduk" diye konuştu.

'HEİMLİCH MANEVRASINI SOSYAL MEDYADAN ÖĞRENDİM'

Gıda sektöründe çalıştığı için böyle olaylarla karşılaşma ihtimalleri yüksek olduğu için Heimlich manevrasını öğrendiğini söyleyen Kapan, "O yüzden sakindim. Annesi çok telaşlıydı. Etrafındaki misafirler de telaşlı olduğu için, hem onları sakinleştirdim hem de çocuğa müdahale ettim. Ekstra bir eğitim almadım ama sosyal medyadan videoları izleyerek bu hamleyi öğrendim" ifadelerini kullandı.

Bu hamlenin önemini bir kez daha anladığını söyleyen Sedat Kapan, "Özellikle bizler gibi gıda sektöründe iş yapan yöneticiler ve çalışanların kesinlikle bu eğitimi alması lazım. Çünkü bu durumlarda etraftaki insanlar telaşlı oluyor. İşi bilen insanların müdahalesi daha sağlıklı ve çabuk olabiliyor" dedi.