Bursa'da kafede boğazına kurabiye takılan bebek, Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Kapan, yaptığı müdahaleyle bebeğin boğazındaki yiyeceğin çıkmasını ve yeniden nefes almasını sağladı.

Yıldırım ilçesindeki kafeye bebeğiyle gelen anne, çay ve kurabiye siparişi verdi. Masadan aldığı kurabiyeyi ağzına götüren bebek, bir süre nefessiz kaldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.