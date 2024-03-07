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        Bursa'da kafede boğazına kurabiye takılan bebek, Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

        Bursa'da bir kafede boğazına yiyecek takılan 1 yaşındaki bebek, işletme sahibinin uyguladığı Heimlich manevrası sayesinde boğulmaktan kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 11:01 Güncelleme: 07.03.2024 - 11:01
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        Bursa'da kafede boğazına kurabiye takılan bebek, Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
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        Bursa'da bir kafede boğazına yiyecek takılan 1 yaşındaki bebek, işletme sahibinin uyguladığı Heimlich manevrası sayesinde boğulmaktan kurtuldu.

        Yıldırım ilçesindeki kafeye bebeğiyle gelen anne, çay ve kurabiye siparişi verdi. Masadan aldığı kurabiyeyi ağzına götüren bebek, bir süre nefessiz kaldı.

        Annenin çığlıkları üzerine bebeğin boğazına yiyecek takıldığını fark eden işletme sahibi Sedat Kapan, hemen Heimlich manevrası uyguladı.

        Kapan, yaptığı müdahaleyle bebeğin boğazındaki yiyeceğin çıkmasını ve yeniden nefes almasını sağladı.

        Olay, iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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