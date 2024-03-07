Bursa'da kafede boğazına kurabiye takılan bebek, Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
Bursa'da bir kafede boğazına yiyecek takılan 1 yaşındaki bebek, işletme sahibinin uyguladığı Heimlich manevrası sayesinde boğulmaktan kurtuldu.
Bursa'da bir kafede boğazına yiyecek takılan 1 yaşındaki bebek, işletme sahibinin uyguladığı Heimlich manevrası sayesinde boğulmaktan kurtuldu.
Yıldırım ilçesindeki kafeye bebeğiyle gelen anne, çay ve kurabiye siparişi verdi. Masadan aldığı kurabiyeyi ağzına götüren bebek, bir süre nefessiz kaldı.
Annenin çığlıkları üzerine bebeğin boğazına yiyecek takıldığını fark eden işletme sahibi Sedat Kapan, hemen Heimlich manevrası uyguladı.
Kapan, yaptığı müdahaleyle bebeğin boğazındaki yiyeceğin çıkmasını ve yeniden nefes almasını sağladı.
Olay, iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
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